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死亡＋31！40多歲女快篩陽「未視訊看診」　隔天就病逝

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明最新死亡病例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明最新死亡病例。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-05 14:32:332022-09-05 14:34:23

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增24,103例COVID-19確定病例，分別為23,931例本土個案及172例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。其中較年輕的死亡個案是一位40多歲的女性，有慢性腸炎病史，快篩陽確診之後沒有視訊看診，隔天病情惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

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▲指揮中心說明中重症與死亡個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明中重症與死亡個案。（圖／指揮中心）
指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為17例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增的死亡個案中，比較值得注意的年輕病例是一位40多歲的女性，有接種3劑疫苗，本身患有慢性腸炎病史，8月28號快篩陽確診，在家休息沒有透過視訊診療，隔天出現昏迷狀況，送醫急診後，當天就病情惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心說明中重症與死亡個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明中重症與死亡個案。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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