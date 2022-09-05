死亡＋31！40多歲女快篩陽「未視訊看診」 隔天就病逝
中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增24,103例COVID-19確定病例，分別為23,931例本土個案及172例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。其中較年輕的死亡個案是一位40多歲的女性，有慢性腸炎病史，快篩陽確診之後沒有視訊看診，隔天病情惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。
指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為17例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增的死亡個案中，比較值得注意的年輕病例是一位40多歲的女性，有接種3劑疫苗，本身患有慢性腸炎病史，8月28號快篩陽確診，在家休息沒有透過視訊診療，隔天出現昏迷狀況，送醫急診後，當天就病情惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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