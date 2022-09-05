BA.1雙價疫苗保護力佳！指揮中心曝數據 重申採購原則
莫德納次世代疫苗上週五通過食藥署EUA審查，今（5）日衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議將討論接種政策，不過台灣採購的是「原型株+BA.1」的劑型，有人質疑為何不買「原型株+BA.5」的劑型，而指揮中心也拿出許多研究證據，說明BA.1雙價疫苗的保護力很好，另外未來也會保留購買更新世代疫苗的彈性與空間。
專家諮詢小組召集人張上淳公開莫德納送交食藥署的資料，顯示BA.1雙價疫苗對抗BA.4或BA.5病毒株，中和抗體幾何平均效價比值（GMR）為原始疫苗的1.68倍，而針對未曾感染者，更可以達到1.69倍。張上淳也引用美國研究資料說明，mRNA單價疫苗對於預防住院有顯著成效。
指揮官王必勝也再次重申，BA.1雙價疫苗對現在流行的BA.4或BA.5病毒株有效果，至於更新的BA.5雙價疫苗，將於審查後購買，但時間尚未確定。呼籲民眾符合接種條件就先施打BA.1雙價疫苗，而指揮中心也會持續觀測，積極採購疫苗，保留購買更新世代疫苗的彈性與空間。
王必勝也引用歐洲藥品管理局與加拿大衛生部的建議，呼籲民眾不必等待所謂最新的次世代疫苗，現有疫苗仍可預防COVID-19的變種病毒。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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