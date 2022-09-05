曾因白髮暴瘦認不出！捕獲野生洪金寶 70歲真實樣貌曝光
早年香港流行拍功夫片，讓娛樂圈明星輩出，其中洪金寶擁有一身真功夫，也讓他成為出了名的武打巨星，儘管他今年已經70歲了，仍在香港影壇佔有一席之地。但過去他曾動了膝蓋手術，導致近年來因坐輪椅代步、消瘦身形而登上新聞版面。近日香港武打演員盧惠光曝光與洪金寶近照，看上去狀態不錯。
武術精湛的洪金寶曾執導過多部電影，更帶出赫赫有名的洪家班，不過早期因拍戲留下不少傷，前年更因為動了膝蓋手術，導致他近年來常因輪椅代步、消瘦憔悴身形而登上新聞版面，也讓粉絲相當擔憂他的身體狀況。
不過近日香港演員盧惠光曬出與洪金寶的合照近照，貼文寫下：「難得今晚可以和洪導大哥聚餐！差不多三年沒見了！時間過得真快！」只見洪金寶身穿格紋襯衫，對著鏡頭展露笑容，雖然他頂著滿頭白髮、臉上明顯看得出歲月痕跡，但整體氣色和精神看上去都還不錯。
事實上，曬出聚會照的是65歲香港知名武打演員盧惠光，從小就有功夫底子的他，因崇拜李小龍而學習武打，之後因演出電影《打工皇帝》，而開啟他的演藝之路，成龍也得知盧惠光有練拳習慣，除了找他當保鑣，還成為「成家班」一員，兩人合作長達25年。而兩位武打巨星難得同框，也讓網友陷入滿滿回憶殺，紛紛留言：「兩位世界級演員同框，太難得ㄝ希望你們健康」、「超愛洪金寶導演」、「您倆都是我超喜歡的演員！」、「看起來氣色不錯。」