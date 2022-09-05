COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

最美魚販遭盜圖！臉書被發徵婚文　劉心語淡定曝重心所在

▲藝人劉心語在魚市場發跡，被外界稱為「最美魚販」，近期在娛樂圈知名大開。（圖／NOWnews資料照）
▲藝人劉心語在魚市場發跡，被外界稱為「最美魚販」，近期在娛樂圈知名大開。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

2022-09-05 16:45:12

來自彰化、被稱為「最美魚飯」的劉心語近期加入全明星運動會賽事，讓人氣更上一層樓，活動邀約不斷，但近日卻有人在臉書《花壇人大小事》上發現她被盜圖發文，還被對方以「賣魚為生真的很丟人嗎？ 還有人要我嗎?」為題要徵婚，網友見狀紛紛留言回應提醒詐騙，而劉心語接獲消息後，也以高EQ回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
網友發現臉書《花壇人大小事》中，突然出現一名身穿背心的魚販在市場的工作照，並寫下「賣魚為（維）生真的很丟人嗎 很多人嘲諷我是個賣魚妹 還有人要我嗎 誰要娶了我 不打我 對我好 洗衣做飯生兒子我樣樣會」，最後還稱「不嫌棄的話聯繫我」以及Line聯繫帳號。

▲劉心語被盜照，拿去臉書發徵婚文。
▲劉心語被盜照，拿去臉書發徵婚文。（圖／翻攝自《花壇人大小事》）
但仔細一看，這位魚販就是被外界封為「最美魚販」的藝人劉心語，網友見狀相當傻眼，湧入貼出下方狂罵「這是詐騙文」，提醒民眾千萬不要點，氣炸狂罵「那些美女要交友的，那些全部是詐騙，好手好腳的不工作，整天只想騙人」。

對此，劉心語接獲消息後回應「現在很多人都這樣子盜圖，這樣行為真的很不可取，也感謝這位盜圖的人幫我徵婚！但是我真的不需要！」，劉心語強調，她現在只想全心全意在工作上「每天忙碌訓練，希望把握在全明星運動會中，揮灑自己的汗水與熱血。 要多多支持黃隊呦，我們真的很努力」。

稍早她也在個人臉書上發文表示「身為彰化人真的很幸福，謝謝幫我發聲💛💛💛抱歉最近太專注訓練，比較少用社群」，提醒大家不要被騙了。（編輯：林莞茜）

▲劉心語為全明星運動會中黃隊隊員，表現相當亮眼受矚（圖／翻攝自劉心語臉書粉絲專頁）
▲劉心語為全明星運動會中黃隊隊員，表現相當亮眼受矚（圖／翻攝自劉心語臉書粉絲專頁）

防疫詐騙頻傳！指揮中心曝「釣魚5步驟」　教你3方法應變

誘民眾赴柬埔寨「從事詐騙」！北檢依買賣人口罪起訴9嫌

防疫補貼詐騙頻傳！指揮中心提醒別點「5大釣魚連結」

他用提款卡「1習慣」竟使詐騙集團得利！不見才知出大事

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀