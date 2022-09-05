最美魚販遭盜圖！臉書被發徵婚文 劉心語淡定曝重心所在
來自彰化、被稱為「最美魚飯」的劉心語近期加入全明星運動會賽事，讓人氣更上一層樓，活動邀約不斷，但近日卻有人在臉書《花壇人大小事》上發現她被盜圖發文，還被對方以「賣魚為生真的很丟人嗎？ 還有人要我嗎?」為題要徵婚，網友見狀紛紛留言回應提醒詐騙，而劉心語接獲消息後，也以高EQ回應。
網友發現臉書《花壇人大小事》中，突然出現一名身穿背心的魚販在市場的工作照，並寫下「賣魚為（維）生真的很丟人嗎 很多人嘲諷我是個賣魚妹 還有人要我嗎 誰要娶了我 不打我 對我好 洗衣做飯生兒子我樣樣會」，最後還稱「不嫌棄的話聯繫我」以及Line聯繫帳號。
但仔細一看，這位魚販就是被外界封為「最美魚販」的藝人劉心語，網友見狀相當傻眼，湧入貼出下方狂罵「這是詐騙文」，提醒民眾千萬不要點，氣炸狂罵「那些美女要交友的，那些全部是詐騙，好手好腳的不工作，整天只想騙人」。
對此，劉心語接獲消息後回應「現在很多人都這樣子盜圖，這樣行為真的很不可取，也感謝這位盜圖的人幫我徵婚！但是我真的不需要！」，劉心語強調，她現在只想全心全意在工作上「每天忙碌訓練，希望把握在全明星運動會中，揮灑自己的汗水與熱血。 要多多支持黃隊呦，我們真的很努力」。
稍早她也在個人臉書上發文表示「身為彰化人真的很幸福，謝謝幫我發聲抱歉最近太專注訓練，比較少用社群」，提醒大家不要被騙了。（編輯：林莞茜）