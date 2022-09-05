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娜美妻側顏飄仙氣！連千毅滅離婚危機　讚她坐路邊也漂亮

▲連千毅曬出老婆近照，宣告婚姻危機解除。（圖／翻攝連千毅FB）
▲連千毅曬出老婆近照，宣告婚姻危機解除。（圖／翻攝連千毅FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-09-05 16:02:142022-09-05 16:07:28

知名直播主連千毅與有「真人版娜美」封號的老婆石帕玉，結婚接近9年，向來以恩愛形象示人，前陣子意外爆發婚變，夫妻在臉書你來我往，甚至談論到離婚這等大事，在他勇於認錯，表明絕不離婚，會以老婆、岳母的意見為優先的前提下，夫妻終於言歸於好，連千毅今（5）日曬出老婆飄仙氣的絕美側臉，向粉絲宣告婚姻危機解除。

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▲直播主連千毅與老婆石帕玉（娜美）20日因為「一雙黑絲襪」起爭執，引起廣大網友熱議。（圖／連千毅臉書）
▲直播主連千毅與老婆石帕玉（娜美）上個月因為「一雙黑絲襪」起爭執，引起廣大網友熱議。（圖／連千毅臉書）
上月底爆發婚變，連千毅表示，結婚近9年經濟上從未怠慢過家人，絕對是一個負責、有肩膀的先生，並向外界宣布未來以家庭為重，要履行答應過娜美妻的承諾，就是要照顧她到老，數度向老婆表白。結果又被抓包前往酒店撩妹，跟6位辣妹在包廂裡狂歡，連千毅趕緊澄清，是光顧朋友新開幕的店，都有跟老婆報備，老婆以往也會跟著出席這類場合，不願外界誤解。

▲連千毅發文透露，已和愛妻娜美和好，將回歸正常家庭生活。（圖／取自蘭庭精品FB）
▲連千毅發文透露，已和愛妻娜美和好，將回歸正常家庭生活。（圖／取自蘭庭精品FB）
最近假日期間，連千毅都會曬出帶妻兒度假影片，但畫面裡只有他跟家人，獨缺娜美妻的身影，被網友質疑是「自導自演」，今日終於發文表示，「娜美，連坐在路邊，都這麽漂亮。謝謝老婆，買一件白色牛仔褲給我！看來年輕多了」，夫妻雖未同框，但出現娜美的新照，讓粉絲終於放下心。

▲連千毅透露老婆幫他買白色新褲子。（圖／連千毅FB）
▲連千毅透露老婆幫他買白色新褲子。（圖／連千毅FB）
▲連千毅曬出老婆新照片，證明他們和好了。（圖／連千毅FB）
▲連千毅曬出老婆新照片，證明他們和好了。（圖／連千毅FB）
只見娜美妻坐在長凳上滑手機，一頭烏黑亮麗秀髮宣洩而下，儘管臉上戴著口罩，仍遮不住秀氣側顏，一身針織純白長裙突顯飄逸氣質，肩上背著香奈兒名牌包更充滿貴氣，在連千毅老公視角的拍攝下，顯得仙氣飄飄，連千毅還不忘提到搭訕時要了500次才要到電話，讓網友忍不住爆笑，勸他好好珍惜老婆，「完美，天生一對！老哥恭喜有個好牽手」、「記得多愛老婆一些，真的很漂亮」、「終於有新的嫂子照」。

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