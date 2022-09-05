今日最聚焦／基本工資漲有何用？台灣恐步入L型化社會

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「台灣的整體產業發展，之前我們都一直說是M型化對不對？，現在貧富差距的距離會越來越大，也有人在講說會朝向L型化發展」鍾文雄進一步解釋，躺平的就永遠躺平，一枝獨秀的就永遠往上走，「那一枝獨秀的就是我們知道的，半導體產業跟高科技跟金融業，這個差距好像在台灣來看會越來越大。」
鍾文雄強調，台灣還是面臨低薪困境，才會造成台灣人才常常被鄰近的幾個國家挖角，包含日本、中國大陸、香港或是澳門或其他東南亞國家例如新加坡，對這些面對低薪的這些上班族來講，去提升自己的附加價值還是有必要的，雖然基本薪資每一年調漲，「但我們大學畢業生的起薪都不到他們的一半，30年前我們是一樣的，亞洲四小龍只有我們跑在末位，而且差距在一半以上」。
鍾文雄舉例，自己遇過一個印象深刻的個案，他是台積電的技術員，私立科大畢業就在台積電待了7年之久，但因為年紀漸見
，無法配合輪三班，加班時數也不能這麼多，小孩也慢慢長大，「結果他發現說，如果他想要轉職，其實找不到比台積電更好的公司」。
鍾文雄感嘆，「我回他說其實你問這個問題，7年前就應該問了」，在7年這裡面，你其實是有機會變成班長、組長，或是你透過自我進修變成工程師，就好像士兵晉升士官變成軍官，但現在還為時不晚，現在還沒有離開台積電，應該跟你的老闆去討論，怎麼樣調整你工作的節奏跟身體的健康，第二個就是應該持續進修，不管是在現行的專業領域變成工程師，或是你要跨領域學習可以輪調。
「譬如說你是製成的，可不可以調採購或是資採，或是生管、品保等等的，他們的職缺很多啊，其實在輪調上面的難度上應該不高」，應該把握跨領域學習的機會，或是在自己的專業裡面更深入的學習，「你只要願意改變應該為時不晚，只是你會比較辛苦。」