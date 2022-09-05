感謝他們仗義相挺！狼師案被害人父親公開信：點滴在心頭

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該案目前已有3名被害者出面，第一位站出來的A小姐，父親今（5）日發表公開信，感謝人本基金會主任張萍的真誠協助、仗義執言，同時感謝事件曝光後，女兒國中同學的仗義相挺，「我和我女兒點滴在心頭」。
A小姐父親說，這些同學有很多已是社會各界菁英，願意主動站出來甚至在媒體投書，說明事件當時背景，「讓社會各界多一分了解性侵害案件的真實性，不至於被曲解、扭曲為簡單的校園師生愛戀，讓我們更能鼓足勇氣面對未來的險阻挑戰。」
對於20幾年後才後知後覺，A小姐父親說，夫妻倆的震驚與心痛已不能形容，他要感謝女兒在那受害的5年間，勇敢堅強而隱忍的活著，沒讓爸爸媽媽失去珍愛的女兒，並且在痛苦不堪的歲月中奮發上進，考上最愛的教職。
A小姐父親說，之前女兒一直不敢回臺中任教，夫妻倆得知真相後，「震驚與心痛已不能形容」，還好她歷經困頓苦痛，「仍能磨練出堅強勇氣，不計個人毀譽，站在世人面前揭發黃姓狼師的惡行，讓世人知道惡人醜陋的假面」。
他也呼籲媽媽市長盧秀燕：「請暫時停下競選腳步，傾聽我們的心聲。」除了立即停聘黃姓狼師，A小姐父親希望盧秀燕下令教育局，真正普查曾黃姓狼師的學生，找出隱藏的受害者，而不是虛應故事，「把應該普遍調查的責任推托給臺中地檢署檢察官，這是不對的。」
人本教育基金會也呼籲市府慎重處理，並顧及實質正義，狼師任教過的3所學校、1所補習班都要擴大調查，讓潛在受害者願意站出來，並提供心理諮商資源給受害者。
民進黨台中市議員張家銨今在議會質詢時，質疑市府失能。張家鞍對著盧秀燕怒轟：「市長，妳還在演戲！市長在演戲，我們台中的女孩都在哭泣。」多位綠議員手舉「市長在演戲 孩子在哭泣」的手板標語，走向議場前方抗議。
民進黨團議員隨後開記者會，痛批市府完全喪失程序正義，只想要船過水無痕，並指「教育局長在包庇、法制局長在護航、新聞局長在不爽，家長還能相信誰？」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110