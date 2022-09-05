賀軍翔打籃球重傷「後遺症纏身」 暖心力挺好友楊丞琳
田壘、賀軍翔、王品澔、張庭瑚、金雲和蔡承祐等人，今（5）日出席《Champion Star星光籃球對抗賽》記者會，其中擔任「黑鷹」隊長的賀軍翔，受訪時透露曾因扣籃重傷導致「椎弓解離症」，到現在腰部、脊椎都還會疼痛。
賀軍翔才剛卸任《全明星運動會》第三季藍隊隊長，這次再跟錢薇娟合作，對方從領隊變成教練，他感性表示心情猶如家人團聚。至於和一些年輕鮮肉的體力是否有差，賀軍翔坦言其實還好，私下也會和王品澔、張庭瑚相約打球，「以前年輕比較喜歡切入，現在多在後場控球。」至於準確度，一旁的張庭瑚忍不住誇讚：「很好，投中機率差不多80％。」
賀軍翔透露先前在剛出道、第一部戲劇《七年級生》時，有次和張睿家打球就不幸意外受傷，「我們在練扣籃，以前彈跳力算不錯，抓到籃框之後，我沒有抓好，我整個橫的掉在地上，大概休息半年後才開始再打籃球。」賀軍翔也因此得了後遺症，「是椎弓解離症，有時痛起來滿痛，就是不能讓身上有太多負擔、提重物，不然腰會痛，需要常練核心。」
楊丞琳近來因在節目上直呼：「我在台北長大，但是我是廣東人。」遭到網友罵翻，而身為好友的賀軍翔談到此事時，則說：「這個她以前在節目上就有說過，但這就是誰都改變不了的事實。」認為那些酸言酸語聽聽就好，不用特別放在心上。