顏正國「合同風波」將落幕！曝合作網紅草爺：不怕有糾紛
男星顏正國今（5）日出席失智老人基金會活動，談到身邊是否失智長輩、或是有照顧經驗，他也表示：「目前沒有碰到，但身邊一些朋友父母親確實有這種狀況」，他也坦言今天參與才了解到，因為生活節奏步調快，年輕朋友注重工作，進而缺乏關懷老人，導致老年人漸漸在退化，也有感而發表示：「讓我受益良多。」
顏正國雖然沒有照顧失智老人的經驗，但他也分享到，和天主教失智老人基金會鄧世雄執行長聊天時，對方有提到「多跟父母親互動、多聊天、看電影」三件事，目前和媽媽住的他表示，以上都有做到，更提到：「電影是跟長輩互動最好的一個方式，不管是看老片或新片，都可以讓他有些參與感，長輩也會和你討論看過哪些電影、作品，喚起所謂長輩的記憶力，讓他們有共同參與的互動跟聊天，這是我今天學到的。」相當孝順的他，也表示自己每年基本上會帶媽媽出遠門4、5次，「冬天一定會帶她去台東泡溫泉，把握跟長輩相處的時間。」
近期顏正國將與網紅「含羞草」合作，幫忙對方拍攝微電影，將於18日開鏡，他也透露這次想拍攝大自然類型，用鏡頭紀錄台灣的美，也希望能讓國外朋友更了解台灣的美好；為此他也到離島場勘，而曬得一身黑，讓他笑說：「我導兄弟戲就像是吃飯一樣，觀眾朋友也喜歡我拍兄弟電影，但有機會創作小作品，嘗試自己不擅長的東西也好，總要突破。」至於會不會演出，他表示不會，也希望含羞草不要演出，但一切都還要討論。
日前顏正國拍攝電影《少年吔，安啦！》鬧出陰陽合約紛爭，被問到現在與別人合作會更加謹慎嗎？顏正國也笑說：「其實不會啦，我相信人每天就是在解決問題，有糾紛並沒有不好，怎麼面對處理才是真的，電影也下檔了，應該事情將告一段落，一切交給公司、律師處理。」
另外，正在籌備的《角頭》系列影集，是否會加入拍攝，顏正國表示，目前都還在前置階段，還沒有討論到後續的角色，也表示：「我知道的狀態就是還在推動，我覺得這是好事，如果大家都要到位才開始，這樣要一直燒錢。」顏正國也笑說目前對演戲就順其自然，但答應朋友的就是要去做好，而近期也一直有些角色找他演出，但也都還沒有正式定案。