柯文哲：不要為了次世代疫苗延遲施打時間 可以打就先打
新冠肺炎疫情因為Omicron變種病毒株BA.5緣故，導致台灣疫情逐漸升溫。不過防疫指揮中心並未採購針對BA.5的次世代疫苗，仍採購BA.1疫苗，引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲今（5）日受訪時，表示次世代疫苗雖然有好一點，但沒有好非常多，不要為了等次世代疫苗而延遲打疫苗時間，原則上可以打現在就去打。
柯文哲在受訪時表示，次世代疫苗雖然有比較好，但僅只是好一點而已，且目前只有美國有通過EUA，其他國家還沒有，「也就是說也不是非常普遍，所以這點沒有苛責政府。」柯文哲直言，最近他發現醫療院所疫苗打氣不高，似乎很多人為的就是等次世代疫苗。
「次世代疫苗可能會更好，但目前在醫學上看來，也沒好非常多，也許差5%這樣。」柯文哲直言，與其等「不知道什麼時候才會進來」的次世代疫苗，不如現在可以打就先去打，「免得在施打疫苗前就確診，不要為了等次世代疫苗而延遲打疫苗時間。」
※【NOWnews 今日新聞
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