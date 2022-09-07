iPhone 14明發表！持蘋果手機買「愛鳳」手搖飲2杯88折
蘋果年度新機iPhone 14預計將在台灣時間明（8）日凌晨發表，引起果粉熱烈期待。擅長運用在地水果打造幸福手搖飲的「春芳號」，搶搭熱議話題、創意推出新品與優惠，結合台灣鳳梨果肉與香甜蘋果，全新打造超有梗「可吸式愛鳳」飲品，還分為「寶石紅」與「貴妃金」兩色選擇，首波上市只要持「蘋果手機iPhone」到店，即可享「新品2杯88折」優惠，今（7）日加碼抽「買一送一」券；10月還將推出FB、IG按讚分享就抽「iPhone14限量專屬手機殼」活動。大苑子則9月搶先上市，推出秋冬季節限定「許慶良酪梨鮮奶」回歸。
主打在地水果手搖飲的「春芳號」，還聯手設計師打造獨家古典美花花杯，成為品牌最搶眼的識別。本週搭上蘋果年度新機iPhone 14開賣話題，創意推出以台灣在地鳳梨果肉熬煮，搭配手工現作Q彈愛玉打造獨有的「可吸式愛鳳」手搖飲新品。分別有以台灣限量色「寶石紅」為名，加入融合洛神花香與蘋果乾香氣的朗姆紅茶成為「蘋果寶石紅」；以及加入荔枝、選搭綠茶或青茶的「貴妃金」兩色選擇。
即日起至9/30，持「蘋果手機iPhone」到店，即享「可吸式愛鳳新品2杯88折」優惠，9/7當天還加碼抽「買一送一」券；10月還將推出FB、IG按讚分享就抽「iPhone14限量專屬手機殼」活動。搭配Netflix韓劇《非常律師禹英禑》熱映，10月再推出「喝愛鳳，抽iPhone鯨魚手機殼」活動，只要消費任2杯新品，加入LINE官方帳號並連結至FB、IG社群按讚並分享貼文，即可參加「春芳號X索力得聯名款iPhone手機殼」抽獎。
而大苑子則9月搶先上市，推出每到秋冬才有的季節限定鮮乳系手搖飲，以酪梨搭配特A級許慶良鮮乳，打造成濃郁滑順的「許慶良酪梨鮮奶」盛大回歸；還創新加入布丁，推出甜點級「許慶良酪梨布丁鮮奶」。