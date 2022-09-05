名家論壇》單厚之／只有肉桶，沒有牛肉的首都市長選舉

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政策挨批之後，民進黨公職和側翼出面護航，指立法院、市議會都早已改換免治馬桶，為何立委、議員可以用免治馬桶，一般市民不可以，這是嚴重的歧視。但立院、議會的清潔人員配置、清潔頻率，都遠遠高於一般的公廁，服務人數則遠低於一般的公廁，兩者的情況完全不同。
公廁是否用免治馬桶，並不等同於公廁的品質，陳時中團隊卻偷偷置換了概念。若真要認真的談公廁政策，從數量、設置、男女比、清潔維護到預算編列，有一堆的問題可以談，但陳時中團隊顯然並沒有興趣要認真討論，只把馬桶數＊免治馬桶蓋價格，就算完成了一項政策。
公廁政策粗糙，陳時中其他的政策也不在乎可行性。前一陣子提出內科交通的解方，被黃珊珊和柯市府打臉，指所有方案都曾討論過，但都有現實上的困難，陳時中迅速逃離戰場，不敢在這個議題上糾纏，也不敢答應黃珊珊的辯論。
陳時中如此，蔣萬安亦復如此。蔣萬安提的「公車預約座位」，既雞肋又無感，很難理解怎麼會有人覺得這樣的「政策」會吸引選民？陳時中剛提完免治馬桶，蔣萬安就提擴大國中衛生棉免費，這個政策不過是在現有政策基礎上加碼，沒有什麼創新的思維。而且柯市府這個政策本質上就是發錢，今年才剛剛上路，根本無從檢驗政策效果；蔣萬安的出發點，也完全是政策買票，一如前一陣子蔣萬安提出的第一胎發4萬、陳時中的坐月子補貼3.6萬、青少年發1500元。
黃珊珊是3人中最有市政經驗的，一天到晚逼陳時中和蔣萬安辯論，但今天丟出的一殯變公園，同樣讓人大失所望。一殯因為沒有焚化爐，遺體都要運到二殯火化，以致於使用率越來越低，要拆遷早是確定的政策，二殯擴建也接近完成，但問題是空出來的一殯，該要如何使用？
黃珊珊提出一殯變公園，把4,580坪的綠地還給市民，但一殯的對面就是面積達19,720坪的榮星花園，這樣的錦上添花，除了討好附近居民之外，對城市發展有什麼幫助？台北市中心已經很難找到這樣完整的一塊地，做成公園，真的是最好的選擇嗎？
三個人端出包山包海、看似澎湃的政策，無所不包的結果，就是空無一物。台北市身為首都、身為首善之區，台北的未來究竟是要強化國際競爭力、發展經濟，還是要變成「老有所終、幼有所養」的福利城市，台北未來要往左還是往右，三個候選人沒有半個說得出來。
如果要強化國際競爭力，城市的規劃就該思考如何促進經濟，一殯就不可能是公園，而應該思考如何招商引資，帶動區域發展；即便要變成福利城市，做公園都是很糟的選擇。但當黃珊珊丟出這樣的政策時，陳時中、蔣萬安也沒有什麼不同的意見，因為他們毫無對策和想法，比黃珊珊還空洞。
從陳時中、到蔣萬安、黃珊珊，每個候選人的政策都是討好、花錢、發錢，雖然程度有不同，但本質並無二致。因為他們的對城市治理、城市發展的思想同樣空洞，所以只能提出這樣沒有靈魂的政策，名為「牛肉」，實則是臭不可聞的「肉桶」。首都市長選舉淪落到這樣的層次，其實是全台灣的悲哀。
●作者：單厚之／資深媒體人
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