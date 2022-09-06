野柳活蟹市集來了！9/9慶開市 限百份2KG萬里蟹福袋快搶
愛吃蟹的朋友們在哪！秋天啃蟹可說是一大享受，尤其萬里蟹更是蟹中美味。9月正值萬里蟹產季，萬里區漁會產銷班媽媽們於野柳漁港藍色公路候船亭陪伴愛吃蟹的饕客，從9/9至11/27每週假日都開市，9/9開市當天下午2點還有100份2斤399元活蟹福袋搶購活動！喜愛品嚐萬里蟹的民眾可要搶要快。
捕蟹船主與產銷班媽媽為了萬里蟹產季到來及歡慶中秋，於野柳舉辦開市活動，之後也會在每週假日及國慶連假陪各位愛蟹人一起賞海品蟹。為慶祝開市，萬里產銷班將推出100份限量福袋，以活蟹2斤399元（近市價5折）販售給民眾享用。現場限量福袋將於9/9當日下午1點開始開放排隊、發放號碼牌，下午2點憑號碼牌領取付款，新北市漁業處也貼心提醒提早到場排隊的民眾配戴好口罩，一起落實防疫，安心嗑蟹。另現場購買福袋的民眾，還可招待580ml原萃日式焙茶1瓶。
新北市漁業處表示，今年野柳假日活蟹市集將於9/9上午9點正式開始，持續到11/27每例假日、國定連假的上午9時至下午4時（天候不佳或賣完就會提早收工，請民眾注意），來自第一手的萬里蟹就在假日活蟹市集。漁業處也建議愛蟹人可先準備冰磚（包）或是購買便利商店的衛生冰塊包，整包冰塊放到活蟹外袋與內袋的夾層保冰不加水即可，多少可維護活蟹鮮美品質，不過建議不要長途運輸以免活蟹死亡變質，擔心的民眾也可先請現場市集產銷班媽媽蒸煮以穩定品質。更多野柳活蟹市集相關活動以及交通資訊，都可以上萬里蟹官網或是相關臉書粉絲團查詢。