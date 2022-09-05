明後兩天大雨來了！中秋連假天氣曝光：先晴後雨適合賞月
軒嵐諾颱風遠離之後，台灣附近轉為偏西南風，今（5）日午後受到熱對流發展旺盛影響，各地山區及近山區平地有出現明顯雨勢。不過颱風離開降雨趨緩的小空擋維持不久，中央氣象局指出，明後兩天（9/6~9/7）受到北方高壓帶來的東北風與西南風輻合影響，在台灣附近水氣明顯偏多且天氣不穩定，各地都會轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其基隆北海岸、東北部地區及各山區可能有局部大雨發生機率，特別提醒明晚到後天清晨，在北部、東北部外海附近可能有中尺度對流系統發展，恐為基隆北海岸、東北部一帶帶來劇烈降雨，提醒民眾要特別留意。
氣象局預報員林定宜指出，這波不穩定的天氣會持續兩天，除了山區要慎防局部大雨以外，雲嘉南近山區的平地也有明顯雨勢，且降雨會整天斷斷續續出現，民眾外出記得要繫帶雨具。另外明晚到後天受到東北風影響，基隆北海岸及東半部沿海地區要留意可能有長浪發生。至於氣溫方面，受到降雨及雲量偏多影響，各地高溫略降到攝氏30到33度左右。
到了週四起至週六中秋節當天（9/8~9/10），台灣各地天氣回穩，大多恢復多雲到晴的穩定天氣，只有基隆北海岸及東半部地區偶有零星短暫陣雨，午後中南部地區也有局部短暫雷陣雨，但整體來說中秋節三天連假前半段，天氣普遍相當好，高溫約攝氏31到34度，很適合賞月烤肉。
林定宜說，下週日起到週一（9/11~9/12）受到低壓帶東移影響，台灣附近又會轉為偏東北風影響的環境，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。由於目前各國模式對於這個低壓帶模擬相當分歧，是否有熱帶擾動發展會從中發展出來，氣象局正密切觀察中。