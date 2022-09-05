T1／秘書長換人當　洋將制度也變更

T1聯盟季外進行組織調整，會長錢薇娟力邀金融圈菁英劉奕成出任副會長，協助聯盟強化競爭力，原秘書長張運智及賽務長賈凡也完成階段性任務分別轉任聯盟高級顧問與賽務顧問，改由原新北中信特攻總經理張樹人接任秘書長、前高中體總副秘書長謝志成接任賽務長，共同健全聯盟制度、推展聯盟業務。展望新球季，聯盟將以更堅強的專業團隊全力衝刺，開創全新氣象。





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