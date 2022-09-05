百萬助學金！助偏鄉新二代學醫學新知

新北市教育局在1日舉辦「百萬助學金點亮皇冠海岸新二代」記者會，由益富實業公司前副總經理陳盈蓉，透過捐贈馬偕醫學院百萬元助學金，培力「新住民二代光榮計畫」學生，攜手協助北海岸及東北角新住民子女教育，期盼這份心意支持與鼓勵新二代，未來能成為醫事服務專業人員並發揮自我潛能回饋社會。
新北「皇冠海岸線」是從淡水到貢寮全長100多公里沿岸的學校，副市長劉和然表示，這筆珍貴的經費運用在偏鄉學生的教育，啟發新住民子女潛能，讓新二代更有自信地在未來的舞台揚才展能。目前新二代在北海岸比例非常高，謝謝陳盈蓉前副總的善舉，也要謝謝馬偕醫學院，未來對孩子的課後照顧、實習等，將會安排很多課程，因為這批新二代擁有的文化及語言來自於兩個國家，這樣的資產對於台灣來說，將會是在全世界中非常重要的競爭力。
雙溪高中學生林潛隆表示，這個機會幫助很大，給予了不一樣的方向，讓偏鄉新二代得以用跨語言、跨文化的先天優勢，進入醫療體系來學習。謝謝陳盈蓉副總經理捐贈百萬助學金給皇冠海岸線的學校，讓馬偕醫學院規劃課後輔導、寒暑期醫學營、品格衛教等課程，讓新二代有多元機會啟發對醫事服務專業的學習，希望擁有一技之長，發揮自我潛能。
馬偕醫學院董事長賴允亮表示，捐贈者陳盈蓉前副總經理在生前多次表達想回饋社會，也觀察到許多新住民第一代來台擔任看護工作，支持許多家庭走過最煎熬的時刻，若第二代有機會接受更好的教育，成為專業醫護團隊一員，她將無比欣慰。賴允亮董事長也希望社會各界能共襄盛舉，關注偏鄉教育，為孩子開創無限寬廣的機會。