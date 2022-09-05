台刑警臉書求援！柬埔寨內政部長出手　11台人獲釋今返台

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柬埔寨打工陷阱近來成為國際焦點，柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶（Sar Kheng）於8月下令在全國展開大規模行動，誓言營救被害人並揪出參與人口販運的嫌犯。
詹利澤搜尋到蘇慶臉書（Facebook）後，發送被害人姓名、護照號碼、遭拘禁地點等資訊，約兩週後，共有9男2女共計11名被害人陸續自柬國施亞努港（Sihanoukville，西港）、干丹省（Kandal）等地獲釋。
詹利澤向中央社表示，他先前在台灣偵辦竹聯幫東堂涉嫌販運台灣人至柬埔寨的案件時，從帳冊中找到一些被害人的資訊，在與被害人取得聯繫後，確定他們受困柬國，便寫信給蘇慶。
詹利澤說，昨天有2名被害人先行返台，今天再有9人搭機回國。根據被害人自述，他們都是聽信到柬國工作可領高薪而受騙，即使知道柬埔寨打工陷阱多，但有些不法分子透過視訊面試來鬆懈他們對前往柬國工作的防備。
詹利澤指出，被害人獲釋後對曾經歷的一切依然驚魂未定，有被害人向他表示，有「同事」在園區裡面自拍不小心拍到儀器、設備就遭毒打示眾，雙腿突然間就癱在地上。
柬埔寨對外政策向來以中國馬首是瞻，在柬國跟隨中國唱和「一中原則」的處境下，台灣官方欲介入救援並不容易。知情人士表示，目前柬國雖有意打擊，但能否長久執行是個變數，民眾赴柬工作務必提高警覺。（編輯：周永捷）1110905