文總《Fountain新活水》特展明開幕　歡慶復刊5週年

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文總今日為特展舉行開幕茶會暨記者會，李厚慶表示，過去兩年多的疫情，讓很多原定的計畫都無法達成，相較之下，這份紙本刊物和這次的特展，彰顯出難能可貴的踏實生活與真實感受。
李厚慶分享，文總的刊物經歷過改版、停刊、復刊、再停刊、又復刊，在這個紙本已經不被看好的年代，「紙本的觸感和踏實感，依然是文化傳遞非常重要的媒介」，且雙月刊的出刊節奏，讓主題不用隨波逐流，得以好好圍繞台灣的文化，迄今創造出三十個主題和關鍵字，再搭配上精緻的材質與印刷的設計，讓每一期都好像在傳遞著海闊天空的想法和創意。
今年五月號的先鋒人物、尤美女指出，文總的會長是總統，原以為這意味著刊物必須走保守路線，但新活水卻能夠把自己打造成很酷的雜誌，「不僅表現當代，更開創未來！」她說，這本刊物也能刺激讀者走出自己的框架，連結台灣的過去、現在和未來，累積文化的厚度，相信未來會更多采多姿。
文總指出，1991年出版的《活水雙周報》，歷經《新活水雙月刊》時期，在2017年9月1日以《Fountain 新活水》復刊，深入探討台灣及亞洲社會當前文化議題及現象，持續深化拓寬台灣的文化個性與風貌，頗受當代藝文、設計界肯定，也成為年輕世代的潮流品牌，迄今已出版30期。
編輯團隊秉持「生活即文化」的態度，觀察生活並尋找台灣豐富的文化風貌，有大眾娛樂的文化探討，也有重新詮釋「台味」的有趣探究，今年七月號更直搗味蕾介紹台灣伴手禮食品，該期更在上市後熱銷到缺貨、緊急加印。
文總指出，新活水五週年特展「GIMME 5 摸聞讀撕愛：享用新活水的5種方式」，包括2017年復刊至今探討的社會現象、與時代對話的文化議題，引導觀眾一起感受傳統匠師專業、獨特的視覺文化，以及台灣獨立音樂等豐富的文化內容。特別感謝財團法人林熊徵學田基金會、台灣索尼股份有限公司、風潮音樂國際股份有限公司、博客來數位科技股份有限公司、AUSPIC PAPER等單位協助。
本次特展執行單位為青春生技工作室及Wait whatt in Space，展場分為五大主題展區，「我們的生活」以書店形式呈現編輯部主題選書線上展，「我們的主場」與民眾一起探究棒球的國族認同、爬梳選舉文化等，觀眾還可戴上耳機聆聽台灣樂音，「我們的異議」邀請觀展者在連儂牆上寫下自己的異議及主張，「我們的景象」以文總《匠人魂》影展現為「物」注入生命的匠人精，「我們的MOT」以陳耀訓蛋黃酥紙盒、白沙屯帽子等經典的Making of Taiwan物品，表現出台灣本土產業、意識及信仰衍生的文化現象。