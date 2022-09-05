小薰《哈勇家》揭家族糾葛！劇照「黯淡無光」樣貌曝光
由金鐘得主小薰（黃瀞怡）、AKB48 Team TP成員林亭莉、陳宇及黃信赫等人合演的電影《哈勇家》，故事講述三代同堂的泰雅家族，今（5）日也公布電影前導海報，以及劇照，其中一張小薰的回眸側臉照，臉上似乎無任何妝容、唇色的模樣，讓人差點認不出。
事實上，小薰是為了符合電影角色，才大膽挑戰素顏入鏡，也因為角色關係，所以在造型上也刻意讓自己視覺年齡提高。《哈勇家》故事也聚焦在宜蘭南山鄉的哈勇一家人，他們家有一位一直遵循泰雅族傳統精神gaga過生活的阿公，但也有想改變家族地位的兒子，以及想去國外闖蕩的孫女，三代同堂的家庭因不同的想法互相碰撞，有著家庭中各種喜怒哀樂。
導演陳潔瑤表示《哈勇家》的故事不只是高山部落家庭的縮影，家庭成員間的問題糾結，也是世上每個家庭都會面臨的問題，只是生活背景的不同，而有不同的表現，也顯現出家庭親情的可貴和價值。《哈勇家》呈現出「家家有本難唸的經」是世界通感的主題，陳潔瑤表示從一樣的家庭問題中，讓大家再多了解一點原住民，尤其是他們面對問題特有的「幽默感」，希望觀眾可以藉由電影感受到這個特殊的生命氣息。《哈勇家》將於11月11日上映。