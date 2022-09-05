COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

英國新首相出爐！外交大臣特拉斯當選　誓言保台對中強硬

▲英國保守黨黨魁候選人、外交大臣特拉斯在黨員投票中勝出，將成為英國第3位女首相，接手強生留下來的職位與經濟難題。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國保守黨黨魁候選人、外交大臣特拉斯在黨員投票中勝出，將成為英國第3位女首相，接手強生留下來的職位與經濟難題。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-05 20:23:48

英國新任首相出爐！今年7月前首相強生（Boris Johnson）因醜聞頻傳繼而請辭，保守黨政壇老將、47歲的外交大臣特拉斯（Liz Truss）於今天的保守黨員投票中，以57%的得票率擊敗前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）接下黨魁大位， 同時也成為英國史上第三位女首相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據英國憲法，首相職位不得為「空缺」狀態，因此強生目前僅辭去現任執政黨保守黨（Conservative Party）黨魁身分，不過強生卸任後保守黨黨魁與下一任首相會由誰繼任仍備受關注；根據黨團1922委員會（1922 Committee）主席布萊迪（Graham Brady）今（5）日宣布，結果一如外界預期的由前外交大臣特拉斯獲選，預計明天將接受英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的任命，成為英國新一任首相。

▲英國首相候選人、外交大臣特拉斯承諾，一旦當選，將解密更多情報，揭露莫斯科的謊言和套路。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國外交大臣特拉斯有著12年國會經驗，偶像是前英國首相「鐵娘子」柴契爾夫人，也曾任國際貿易大臣。（圖／美聯社／達志影像）
特拉斯在保守黨內部投票中拿下81326票，擊敗另一熱門人選蘇納克的60399票；特拉斯也將會是繼「鐵娘子」柴契爾夫人（Margaret Thatcher）、梅伊（Theresa May）之後，成為英國史上第三位女性首相；強生預計將向女王請辭首相職務，以便特拉斯上台後著手組閣，按照慣例女王會在倫敦白金漢宮（Buckingham Palace）舉行任命儀式，不過伊莉莎白二世目前人在蘇格蘭避暑，因此強生、特拉斯將會偕同北上與女王會面，改由在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）接受任命。

特拉斯在強生政府的「海嘯式總辭」浪潮始終力挺強生，現在依然擔任其外交大臣。勝選演說中更是肯定前首相強生的政績，包含完成英國脫歐、推出了新冠疫苗、 率領保守黨讓工黨吞下84年來最慘敗仗，並逼迫工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）請辭、起身對抗蒲亭親訪烏克蘭等等，「我知道我們的信念引起了英國人民的共鳴，我以保守黨的身份競選，我將以保守黨的身份執政」。

▲英國看守首相強生在國會出席他的最後一場「首相答問」，舌戰群儒不改辛辣本色。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國準前首相強生有著辛辣本色，而外交大臣特拉斯則是他的忠實夥伴，至今仍未請辭內閣職務。（圖／美聯社／達志影像）
外交大臣出生的特拉斯主張支持台灣、對中強硬，曾在北約峰會上嚴詞警告中國，入侵台灣將會是「災難性誤判」（catastrophic miscalculation），同時也主張減稅、對中國採取強硬態度，然而相較起大多數剛上任的首相還有幾周或幾個月來解決國內問題，英國飆漲的通膨問題已經刻不容緩，如何解決國民生活成本的經濟問題將會是特拉斯的首要任務。

選前特拉斯承諾，上任後會立刻進行減稅、嚴控政府開支，並採取企業友善政策，包含撤銷2022年4月起的健保費調漲政策、減少對企業帳單課徵「綠色稅」（green levy），第一波減稅對象則是請假在家育兒或照顧親屬的勞工，至於這些被競選對手、前財政大臣蘇納克批評是「童話故事」的稅收政見是否成功挽回經濟，還有待正式組閣後觀察。
 

中國專斷　英首相候選人特拉斯擬聯合盟友對抗

馬克宏是敵是友　英相大熱門特拉斯：尚無定論

錄音外洩　英相大熱門特拉斯稱人民需更努力工作

英國首相之爭　保守黨蘇納克、特拉斯黨員面前交鋒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀