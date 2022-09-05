英國新首相出爐！外交大臣特拉斯當選　誓言保台對中強硬

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特拉斯在保守黨內部投票中拿下81326票，擊敗另一熱門人選蘇納克的60399票；特拉斯也將會是繼「鐵娘子」柴契爾夫人（Margaret Thatcher）、梅伊（Theresa May）之後，成為英國史上第三位女性首相；強生預計將向女王請辭首相職務，以便特拉斯上台後著手組閣，按照慣例女王會在倫敦白金漢宮（Buckingham Palace）舉行任命儀式，不過伊莉莎白二世目前人在蘇格蘭避暑，因此強生、特拉斯將會偕同北上與女王會面，改由在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）接受任命。
特拉斯在強生政府的「海嘯式總辭」浪潮始終力挺強生，現在依然擔任其外交大臣。勝選演說中更是肯定前首相強生的政績，包含完成英國脫歐、推出了新冠疫苗、 率領保守黨讓工黨吞下84年來最慘敗仗，並逼迫工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）請辭、起身對抗蒲亭親訪烏克蘭等等，「我知道我們的信念引起了英國人民的共鳴，我以保守黨的身份競選，我將以保守黨的身份執政」。
外交大臣出生的特拉斯主張支持台灣、對中強硬，曾在北約峰會上嚴詞警告中國，入侵台灣將會是「災難性誤判」（catastrophic miscalculation），同時也主張減稅、對中國採取強硬態度，然而相較起大多數剛上任的首相還有幾周或幾個月來解決國內問題，英國飆漲的通膨問題已經刻不容緩，如何解決國民生活成本的經濟問題將會是特拉斯的首要任務。
選前特拉斯承諾，上任後會立刻進行減稅、嚴控政府開支，並採取企業友善政策，包含撤銷2022年4月起的健保費調漲政策、減少對企業帳單課徵「綠色稅」（green levy），第一波減稅對象則是請假在家育兒或照顧親屬的勞工，至於這些被競選對手、前財政大臣蘇納克批評是「童話故事」的稅收政見是否成功挽回經濟，還有待正式組閣後觀察。