大咖男星婚紗照遭盜用！捲入「殺妻遊戲」 官方下架道歉
中國綜藝節目《開始推理吧》主打沉浸式劇情推理，吸引不少觀眾觀看，節目也在8月播畢後，推出互動小遊戲，讓觀眾能夠親身體驗推理辦案。沒想到，網友卻在遊戲畫面中發現，疑似盜用了中國男星張若昀、女星唐藝昕2人的婚紗照，更驚悚的是，劇情還是講述「殺妻分屍案」，引起爭議。對此，製作單位也在今（5）日出面道歉。
《開始推理吧》在播畢後，推出小遊戲《消失的林太太》，故事內容講述主角林太太某天突然消失，後來被發現遭到分屍身亡，丈夫林先生也成為主要懷疑對象。就有眼尖網友發現，遊戲裡的林家場景，其中一面牆上掛有林氏夫妻的婚紗照，仔細一看竟是使用了男星張若昀和唐藝昕的婚紗照。
消息一出，也惹怒一票粉絲，直呼：「觸霉頭」、「亂七八糟」。對此，《開始推理吧》官方微博、遊戲製作方也在今天發出道歉聲明，表示由於審核不當，造成部分道具圖片在未經授權使用下，造成了不當影響，「對張若昀先生和唐藝昕女士造成的傷害深表歉意！現已第一時間處理並下架了該小程序。」
而張若昀、唐藝昕夫婦也共同發出聲明表示，發現照片被不當使用後，已第一時間聯絡製作單位，並要求對方公開道歉，也希望外界不要再繼續傳播相關圖片。