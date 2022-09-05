COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

慢具俊曄一步！董至成曝「差點成姐夫」　小S怒喊太噁了

▲董至成在《小姐不熙娣》上談到和大S的緣分，還說自己慢具俊曄一步「差點成為小S姐夫」。（圖／翻攝自barbiehsu.fp IG）
▲董至成在《小姐不熙娣》上談到和大S的緣分，還說自己慢具俊曄一步「差點成為小S姐夫」。（圖／翻攝自barbiehsu.fp IG）

記者李亞妮/綜合報導

2022-09-05 22:49:422022-09-05 22:50:33

56歲藝人董至成，參與過多部戲劇的演出，而他親切、和藹的外型，也讓他經常在劇中飾演爸爸的角色。而他近日上小S主持的節目《小姐不熙娣》透露，21年前自己曾演過《流星花園》大S的爸爸，讓他笑說：「我只比酷龍慢一步而已」，一旁的小S聽到忍不住大吼：「你好噁喔！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前董至成上小S主持的節目《小姐不熙娣》，談到21年前曾在《流星花園》中演過杉菜的爸爸，和當時飾演杉菜的大S培養出好交情，至今仍有聯繫，沒想到董至成下句語出驚人表示，「我只比那個酷龍慢一步而已。」讓一旁的小S聽到轉身大喊：「你好噁喔！」

▲董至成在節目上語出驚人，讓小S怒轟「你好噁喔！」（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
▲董至成在節目上語出驚人，讓小S怒轟「你好噁喔！」（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
董至成也似乎沒有要放過小S，繼續說道：「具俊曄，我要是手腳快一點，搞不好妳（小S）要叫我姐夫咧！」氣得小S大吼：「好噁喔！你跟我媽還差不多，跟我姊？我要吐了啦！」爆笑對話逗得全場哄堂大笑。

▲董至成與小S的對話，也逗得全場哄堂大笑。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
▲董至成與小S的對話，也逗得全場哄堂大笑。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
事實上，董至成因時常飾演爸爸的角色，也被稱為「國民爸爸」，無論大S、劉荷娜、楊丞琳、任容萱、陳喬恩、Selina等人都曾是他的「女兒」。小S也尊敬說道：「你在我跟大S心中，是最厲害的喜劇演員的爸爸」，更透露大S曾經說過，「因為董哥太好笑，演爸爸又演得很生動」，拍戲從來沒這麼歡樂過，至今都還會回味當時拍戲過程，也讓小S稱讚董至成是片場的開心果。

具俊曄回家後大S更美了！嗨到捶桌　網：這才是她的生活

具俊曄曝分手大S內幕！為隊友捨摯愛　「我們抱頭痛哭」

具俊曄無尾熊抱大S！背影照甜出汁　黑范夫婦見證幸福  

具俊曄上韓節目公開大S婚紗照　「貼心細節」惹哭台網友

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀