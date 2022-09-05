慢具俊曄一步！董至成曝「差點成姐夫」 小S怒喊太噁了
56歲藝人董至成，參與過多部戲劇的演出，而他親切、和藹的外型，也讓他經常在劇中飾演爸爸的角色。而他近日上小S主持的節目《小姐不熙娣》透露，21年前自己曾演過《流星花園》大S的爸爸，讓他笑說：「我只比酷龍慢一步而已」，一旁的小S聽到忍不住大吼：「你好噁喔！」
日前董至成上小S主持的節目《小姐不熙娣》，談到21年前曾在《流星花園》中演過杉菜的爸爸，和當時飾演杉菜的大S培養出好交情，至今仍有聯繫，沒想到董至成下句語出驚人表示，「我只比那個酷龍慢一步而已。」讓一旁的小S聽到轉身大喊：「你好噁喔！」
董至成也似乎沒有要放過小S，繼續說道：「具俊曄，我要是手腳快一點，搞不好妳（小S）要叫我姐夫咧！」氣得小S大吼：「好噁喔！你跟我媽還差不多，跟我姊？我要吐了啦！」爆笑對話逗得全場哄堂大笑。
事實上，董至成因時常飾演爸爸的角色，也被稱為「國民爸爸」，無論大S、劉荷娜、楊丞琳、任容萱、陳喬恩、Selina等人都曾是他的「女兒」。小S也尊敬說道：「你在我跟大S心中，是最厲害的喜劇演員的爸爸」，更透露大S曾經說過，「因為董哥太好笑，演爸爸又演得很生動」，拍戲從來沒這麼歡樂過，至今都還會回味當時拍戲過程，也讓小S稱讚董至成是片場的開心果。