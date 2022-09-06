「偶像劇教母」柴智屏當網紅 人氣前輩嗆：器材收起來
「偶像劇教母」柴智屏上月推出新書《要瘦！就要滾 柴姐教你用滾筒健康瘦》，不僅火速攻上排行榜第一名，她還要進軍YouTuber界，新節目《柴姐叫我滾》5日起在「柴姐柴知道」YT、IG、FB粉絲頁同步推出，首集邀請YouTuber「美麗本人」登場，柴智屏以新手姿態向有15萬訂閱的「美麗本人」請教如何當個YouTuber，卻得到「把妳這些器材都收起來」的回應。
拍攝當天，柴智屏是第一次和「美麗本人」見面，她謙虛表示自己沒有經驗，問「美麗本人」該如何當一個YouTuber？沒想到「美麗本人」的回答竟是：「器材要用最爛的，這樣才會賺錢，今天現場有三機、燈光、導播，你用太高規格在做很簡單的事，全部換成手機，因為大家都用手機看片，很少人會把畫面丟到4K、8K的螢幕。」
兩人邊做滾筒邊聊天，一開始挑選滾筒，柴智屏問「美麗本人」：「你的size應該拿大的小的？」他曖昧回答：「這不好說。」過程中，「美麗本人」跟柴智屏表達希望能演出她製作的戲，最渴望的角色是霸道總裁，柴智屏要他對著鏡頭試著演一段，「美麗本人」脫口竟說：「到我桌子下面來！」讓全場大笑。
「美麗本人」好奇問柴智屏，覺得過去做節目和現在看YouTuber最大的差別是什麼？柴智屏表示以前媒體是封閉時代，藝人需要電視台跟製作人給他機會，才能想要展現才華，現在自己打開手機錄東西拍影片就可以；現在的年輕人更懂得發揮自己，以前主持人、演員要說什麼話，都是製作單位給的，她說製作人就像「幕後的美麗本人」，也就是「美麗本人」的大腦，不同的是，製作人可以同時當很多別人的腦。