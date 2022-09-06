虎父無犬女　林智勝女兒奪街舞大賽冠軍

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本屆賽事總報名人數破千人，參賽者年齡從7至66歲，橫跨老中青三代，展現「世代共融」熱情活力，當中不乏眾多國手參賽，各路舞林高手同台較勁，競爭十分激烈。霹靂舞賽事更特別引進「AND.8-Three Fold國際評分系統」，為奧運霹靂舞唯一指定官方系統，更是台灣大型賽事首次使用。
此系統是以round by round方式即時評判，結果也會立即出現在螢幕上，讓選手們提早熟悉奧會規格，觀眾也能更加融入賽事氛圍。霹靂舞冠軍LIL獲得獎金12萬元，賽後分享感言：「很開心有這樣的賽制，用奧運積分賽的round robin，真的非常有挑戰性的一個賽制，我就覺得必須要用力，很幸運的也拿到了冠軍。」
在各級評審團的見證下，Unlimited、U18、U15組冠軍分別為蘋果家族、動動手動動腳、Maxcombo，霹靂舞Breaking由Lil B奪冠。
職棒球星林智勝的女兒林禹融去年參加U18賽事，今年在UN賽事再度拿到冠軍，女兒林禹融開心表示：「拿到冠軍很開心，因為練習很久，也希望爸爸趕快達成三百轟。」
林智勝表示：「很替女兒開心，也感謝每位辛苦的家長陪小孩一起從高雄上來台北比賽。」賽事MVP由蘋果家族12歲的Ryan獲得，Ryan興奮表示：「很開心拿到MVP，沒有想過會是自己，這支舞練了很久，也想說來比看看。」