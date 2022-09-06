PLG／鋼鐵人街頭球場巡迴 限量兌換熱身賽門票

P. LEAGUE+聯盟高雄鋼鐵人球團為落實大南方計畫，經營在地球迷、貼近鋼鐵雄親，球隊將於明晚18:00移師至高雄籃球鬥牛聖地「中正技擊館」高雄市立青少年籃球場進行首次街頭球場巡迴，職業籃球隊練球秘辛即將大公開，無論是個人技術、體能至團隊戰術演練，各式訓練項目將一一於球迷眼前揭曉。 我是廣告 請繼續往下閱讀 當日練習完畢後，也將安排高雄鋼鐵人球員與現場觀眾進行互動遊戲，讓球迷體驗鋼鐵人練球日常，並可獲得官方周邊好禮。 此次街頭球場巡迴除讓球迷們近距離欣賞球隊練習外，也開放球迷於現場限量兌換「2022高雄鋼鐵人SOUTH賽」熱身賽門票，當日現場球迷憑高雄、台南、屏東身份證明文件便可兌換兩張熱身賽單日門票，數量有限換完為止。這項由高雄鋼鐵人球團主辦、P. LEAGUE+聯盟協辦的熱身賽，比賽日期為10月8日（六）至10月10日（一），地點在鋼鐵人主場鳳山體育館，是P.LEAGUE+有史以來首度有6支球隊在南部齊聚一堂較技，也是第三季開打前唯一的熱身賽，各隊亮劍試鋒，精彩可期。T1／秘書長換人當 洋將制度也變更T1／張樹人接任聯盟秘書長 劉志威兼任兄弟、特攻總經理籃球／斯洛維尼亞爆冷吞敗 Doncic 8投0中還傳出傷情羽球／誓言要成為世界第一 西本拳太奪冠後談小天