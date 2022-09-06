IG不當處理兒少用戶個資　愛爾蘭當局重罰4億歐元

（中央社都柏林5日綜合外電報導）愛爾蘭資料保護委員會今天表示，已經對社群媒體Instagram做出4億500萬歐元的創新高紀錄罰款決定，原因是Instagram違反兒少用戶個資處理的相關規定。 我是廣告 請繼續往下閱讀 法新社報導，愛爾蘭資料保護委員會（Data Protection Commission）透過聲明指出：「我們上週五通過最終決定，其中確實包含4億500萬歐元的罰款。」先前一項調查發現Instagram不當處理青少年用戶的個資，違反了嚴格的歐盟（European Union）資料隱私規範。美聯社報導，Instagram的母公司Meta表示，雖然公司在整個調查過程中都充分配合相關監管機構，但「我們不同意這筆罰款的算法，並打算提出上訴」。愛爾蘭資料保護委員會的調查著重在Instagram如何顯示13歲至17歲用戶的詳細個資，其中包括電子郵件地址和電話號碼。Instagram用戶的最低年齡限制為13歲。（譯者：陳彥鈞）1110906歐盟與烏克蘭簽署協議 增援基輔5億歐元俄羅斯稱不會恢復對歐洲供氣 怪罪是西方制裁所致報復美國制裁 俄國禁班史提勒和西恩潘等人入境監督札波羅熱核電廠情況 2名國際能源署人員進駐