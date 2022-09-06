永和分屍案！房間疑非第一現場 死者大哥曾拉行李箱出門
新北市永和區昨天（6日）傳出一起分屍案，受害人梁姓男子（54歲）被發現時，遺體僅剩下軀幹及左腳，研判死亡超過5天以上，現場雖留有變乾發黑得血水，但由於血跡量少，因此懷疑該處並非第一現場，詳細情形仍有待進一步釐清。
據了解，梁男平時會與社區大學的張姓女同學聯繫，但從8月30日起，梁男電話便開始打不通，張女因擔心其遭遇不測，遂於昨天下午報警求助，不料警方才剛踏入梁男住家，就聞到一股濃烈的屍臭味，隨後便在房間內發現梁男遺體，但頭顱及左右手、右腳都已明顯被人斬斷，經搜尋後，在屋中起出3把菜刀、3把鋼刀，是否為殺人兇器還有待進一步採證；而與死者同住的梁姓大哥（73歲），則不知去向，目前仍聯繫不上。
調查指出，梁男平時與大哥同住，但2人感情不陸，經常為錢發生爭吵，10年前梁男還曾經被大哥持菜刀恐嚇，導致雙方鬧上法院，不排除可能因此種下心結；透過監視器畫面與鄰居證詞發現，從上個月開始，便有一名戴著口罩、身形與梁男大哥相似的男子，每天都拖著一個行李箱外出，目前已經將大哥列為關係人，並全力追查中。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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