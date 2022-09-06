楊晨熙、大飛分手1年半首同框！被讚很登對 女方回應了
「果凍姐姐」楊晨熙、大飛（吳志慶）愛情長跑近8年，2018年求婚成功，孰料，去年3月突然分手，並在愚人節宣布消息，原因是彼此對未來沒共識，決定和平分開。2日楊昇達和若綺辦婚禮，受邀出席的楊晨熙與伴郎大飛碰頭，兩人大方合影，網友表示「看起來還是很登對」，女方也做出回應。
楊晨熙把和大飛的合照放上臉書，標記對方帳號，替舊愛的生日演唱會催票，「大飛McFly（吳志慶）一年一度的生日演唱會來了！陽明山的曙光掛保證，保證精彩～9/16快快呼朋引伴一人一票 ，熱熱鬧鬧唷！」照片中，雖然楊晨熙微微靠向大飛，但雙方仍刻意保持距離。
照片曝光後，獲得上千位網友按讚，直說羨慕兩人現在的狀態，「不賴呀妳，獅子女的大氣，哈，我喜歡」、「妳真好，善良的女孩」、「就算沒在一起，也是可以當很好的朋友啊，這真的很難得...」見到有人留言「看起來還是很登對呢」，楊晨熙回了一個閉眼吐舌的表情符號。
大飛和楊晨熙分手後，依舊保持良好互動，被認為是分手情侶的典範，由於關係很好，讓人聯想有復合可能，對此，楊晨熙曾表示「我們又沒有交惡」，坦言如果將來發現大飛還是最適合自己，不排除復合，大飛也不把話說死，「未來會發生什麼事，我不知道」。（編輯：楊穎軒）