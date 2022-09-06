溫馨送暖！文華東方赴北車致贈街友月餅、餐盒

文華東方酒店集團致力於企業回饋貢獻社會之願景，為響應集團企業社會的責任與使命，台北文華東方酒店的廚藝團隊與員工於今年中秋佳節即將到來前，齊心協力準備100個愛心餐盒，隨後由行銷公關總監李佳燕帶領酒店各部門同仁抵達台北車站，在社團法人台灣思安慈善服務協會的協助下，將熱騰騰的現做餐盒以及米其林一星「雅閣」中餐廳團隊準備的手工奶黃月餅分送給街友們。在秋意漸涼的季節，讓街友們感受到滿滿的溫馨關懷，一同提前歡慶中秋佳節。
台北文華東方酒店一直秉持著集團對於企業社會責任的重視，致力於當地社區服務，關懷社會上需要幫助族群，動員各部門同仁們投入各項慈善公益活動，透過實際行動回饋於社會，其中包括造訪老人院、育幼院、流浪動物之家，還有台灣關愛之家照護本地無國籍孩童，以及疫情嚴峻期間遞送關懷餐盒，為防疫前線的醫護人員打氣加油。酒店每年歲末舉行舉行慈善義賣，並將義賣所得之款項捐贈給台灣偏鄉地區小學，幫助原住民孩童購買教學設備器材，也關注台灣石虎、台灣黑熊等瀕臨絕種動物的保育。
台北文華東方酒店行銷公關總監李佳燕表示，關懷並幫助社會是集團相當重視的企業社會責任，自開幕以來，每一年都持續積極參與許多社會公益活動，透過實際行動關懷弱勢，善盡企業公民社會責任貢獻一份心力。希望今年中秋佳節來臨之際，能藉由送餐為街友傳遞溫暖與關懷。
社團法人台灣思安慈善服務協會現行在台北車站協助無家者餐食整合，在讓無家者免於挨餓的同時讓資源不重複，並積極推動無家者醫療與工作培力。