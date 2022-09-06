屏東惡男「挖眼」又砍人！檢認量刑過輕上訴 二審判決曝
去年屏東發生一起震驚社會的事件，一名潘姓女超商店員（29歲），因好意提醒楊姓男顧客（51歲）戴好口罩，不料卻慘遭挖眼毒打，導致潘女鼻樑粉碎性骨裂，雙眼受重傷，還險些失明，案經屏東地方法院審理，今年6／14依重傷害等罪，判處楊男5年有期徒刑，但檢方認為判刑過輕提起上訴，二審高雄高分院今天（6日）判決出爐，仍維持原判5年徒刑。
據了解，楊男疑患有精神疾病，日前在超商購物時，就曾質疑過潘女態度不佳、看不起自己，直到去年9月間，楊男又回到同間超商，聽到潘女提醒要戴口罩後，竟突然暴怒跳入櫃台，對著柔弱的潘女一頓拳打腳踢，過程中還用手臂勒住對方，並挖其雙眼，最後在數名警員合力之下，才被壓制逮捕。
隨著社會大眾議論，楊男過往惡行立刻被披露，村民指出，楊男在當地是頭痛人物，曾因路旁犬隻朝他吠叫，楊男就發怒「咬死」小狗，另外過去也有攻擊他人的紀錄，早在去年6月底，就有一名婦人被他持刀砍傷，所幸店家出來攔阻才沒有鬧出人命，楊男事後被強制住院治療一個多月，經評估狀況穩定返家，豈料沒多久，又發生挖眼事件。
事發後，楊男被強制送醫，去年11月出院，隨即被裁定羈押，案經審理，屏東地方法院認為，楊男雖對潘女做出挖眼動作，但並未造成潘女視力毀損或嚴重損傷等重傷害結果，僅依未遂罪判處有期徒刑4年；另外，楊男持刀攻擊老婦人時，並未朝致命部位劈砍，因此依傷害罪處1年2個月徒刑，兩罪合併執行徒刑5年。（編輯：陳苾暐）