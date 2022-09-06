加拿大持械刺殺案釀10死18傷 1嫌身亡、另1嫌帶傷在逃
加拿大中部薩克其萬省（Saskatchewan）發生震撼社會的重大治安事件，2名嫌犯持械攻擊刺殺民眾，目前累積至10死18傷；根據警方最新消息，其中一名嫌犯被發現已經死亡，而且身上的傷勢不是自己造成的，初步研判並非自殺，另一名嫌犯則可能受傷，還在逃亡，警方則提醒民眾保持警覺，不可降低戒心。
加拿大薩克其萬省4日發生刺殺事件，警方表示部分受害者是2名兇嫌「鎖定目標」，但仍難以研判犯案動機，其他受害者則是遭隨機攻擊。案發後警方加強追捕這對兄弟嫌犯，稍早美聯社引述加拿大警方表示，死亡的是31歲的達米恩桑德森，就身上傷勢來看不可能是自己造成的，而他弟弟、另一名同夥嫌犯，30歲的邁爾斯則帶傷逃亡中。
加拿大警方指出，邁爾斯身上帶有多項前科，包含對人身與財產的侵犯罪嫌等，今年5月更被薩克其萬省用來協尋失蹤人口及罪犯的公眾平台「罪案舉報熱線」（Crime stoppers）列為非法在逃人士，警方認為他身上帶傷，可能尋求醫療協助，提醒民眾保持戒心並隨時向警方通報，「就算他受傷了，也不代表他失去危險性和威脅」。
由於加拿大過去鮮少有如此大規模的襲擊案，且正逢加拿大勞動節假期與橄欖球聯賽開打，嫌犯仍在逃引發社會一定程度的擔憂，加拿大警方表示將會安排額外警力確保球賽安全，也會增員繼續進行跨地區的追尋緝捕。