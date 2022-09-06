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遭槽車追撞！駕駛裝葉克膜搶命　家屬搥牆悲痛：又是景山

▲本月初國道1號發生嚴重車禍，貨車遭槽車追撞，翻落邊坡車體嚴重變形。駕駛身受重傷昏迷靠葉克膜搶命，家屬悲痛對槽車所屬的景山交通要求給個交代。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
▲本月初國道1號發生嚴重車禍，貨車遭槽車追撞，翻落邊坡車體嚴重變形。駕駛身受重傷昏迷靠葉克膜搶命，家屬悲痛對槽車所屬的景山交通要求給個交代。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-06 09:59:302022-09-06 10:05:09

國道1號北上256K處路段，本月1號發生一起嚴重車禍，一位蘇姓男子駕駛貨車遭化學槽車從後追撞，貨車衝出路旁圍欄翻落邊坡，整輛車完全變形，蘇男受困車內傷勢嚴重，四肢骨折、肺出血，送醫急救後一度裝上葉克膜搶命，至今仍昏迷未醒。家屬悲痛在臉書社團「爆料公社」發文，控訴化學槽車景山交通公司事發後不聞不問，網友搖頭起底景山黑歷史，直呼「景山不意外！」

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▲貨車遭槽車追撞，翻落邊坡車體嚴重變形。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
▲貨車遭槽車追撞，翻落邊坡車體嚴重變形。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
據了解，貨車遭槽車追撞翻覆後，駕駛蘇男受困車中將近1小時，由於車身全毀變形，蘇男傷勢十分嚴重，家屬在爆料公社心痛發文透露蘇男只能靠葉克膜搶命，但肇事駕駛卻聲稱「公司有限速」，還說家裡「上有老下有小」，但槽車駕駛僅受輕傷，當天就回家休息，而槽車所屬的景山交通公司不聞不問，也讓家屬直呼無法接受。

網友紛紛在底下留言回覆說，「景山不意外啊！在高速公路上看到景山，能讓就一定要讓，能閃就一定得閃」、「景山的車在高速公路上是出了名的」、「景山不意外啦，每台都嘛路上戰鬥機」、「貨運界的航空公司」、「珍惜生命遠離景山」。

景山交通在網路上聲名不佳，早在2018年，前立委黃國昌就曾點名痛批，直指景山「交通違規多」、「違規超時多」和「肇事死傷多」，置用路人安全與生命為無物。而今年8月23號，台灣汽車貨運暨倉儲業產工會、桃園市產業總工會更同赴交通部陳情，認為景山的排班有問題，導致司機經常疲勞駕駛，要求交通部有所作為，想不到9月初就發生槽車追撞貨車的嚴重車禍。

而根據《ETtoday新聞雲》報導，事發5天後景山交通由主管代表前往醫院替家屬送上慰問金，並將協商賠償事宜。而蘇男兒子一度情緒激動，忍不住在醫院出手槌牆大呼「我爸爸現在躺在裡面欸」。家屬表示，希望能還原車禍經過，景山交通必須要給一個交代。（編輯：倪浩軒）

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