全教總公布縣市長10大教育政見　歡迎候選人「抄襲」

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全教總文宣部主任羅德水指出，為確保教育經費更有效率使用，《教育經費編列與管理法》明定各級政府教育經費預算合計應不低於該年度預算籌編時之前3年度決算歲入淨額平均值的23%，但歷年來仍有地方政府未依規定編列，甚至將教育經費挪作其他用途，建議縣市長依法寬列教育經費，並公開揭露施政計畫與經費配置；教育專款不得移作他用；更有效率的運用教育經費。
羅德水說，近年來減輕學校負荷已成各界共識，但各級學校教育人員依舊疲於奔命，嚴重干擾正常教學，建議以停辦校務評鑑、簡化公文流程、減少對學校的訪視項目等具體做法，落實行政減量，回歸教育本質。
羅德水表示，代理教師人數逐年攀升，亂象不斷，甚至出現一縣（市）多制情形，衍生暑期無薪資及勞健保等爭議，不僅侵害代理教師經濟及工作權益，也影響學生受教權益甚鉅，建議通盤檢視縣市內中小學代理教師相關勞動權益，在教育部完成《代理教師聘任辦法》修訂前，保障境內中小學代理教師年度完整聘期，最遲於113學年度前完成，以維護其基本權益。
全教總副秘書長張旭政提出，降低學校教師員額管控至8%以下、將合理化員額轉為正式教師員額；關注私中就學管道，杜絕違法考試選才，各縣市應嚴謹核定各私中招生辦法；改善特教工作環境，確保品質。
張旭政表示，各縣市政府對於特殊教育不僅不斷增加生師比，還經常要求特教老師製作複雜的報表、提供大量的文書作業，導致特教老師的心力大量耗盡在非教學輔導工作上。
他提出幾項具體作法，包括降低班級師生比，中小學應為1比8；特教評鑑應以了解教學現場問題，提供協助為目的，避免成為文書作業的軍備競賽，同時納入校長績效考核，以降低行政作業量，避免特教標籤化；特教政策與規劃應重視現場教師意見；特殊生鑑定應重新檢討規劃，並增加心評工作的人力；寬列特教經費，提供特教學生足夠的資源，尤其是在普通班就讀的特教生。
另外，全教總還提出提供學校教師一般健康檢查補助、降低幼教師生比、提高幼教工作者待遇、改善幼教硬體環境設施等政見。
全教總幼教委員會主委楊逸飛建議地方政府從試辦計畫開始，將幼教師生比從現行1比15降至1比12，或採行逐年降低作法，以提升幼教品質；通盤檢視縣市內幼教相關人員待遇，並適度提高薪資，打造能吸引優秀人才與促進留任的友善教保工作環境；建議地方政府優先盤點老舊園所，改造出具有地方特色的幼兒園，讓每一個幼兒園都有足夠的戶外活動空間與遊具。