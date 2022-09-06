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林襄被酸「假掰」反擊了！引用《鬼滅》台詞：我做得很好

▲林襄歡慶25歲生日，自我打氣「我做得很好」。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄歡慶25歲生日，自我打氣「我做得很好」。（圖／翻攝林襄IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-09-06 11:10:272022-09-06 11:13:35

樂天桃猿啦啦隊的人氣成員林襄，這一年來知名度飆升，IG粉絲暴增到130多萬，兩本性感寫真書大賣，卻有網友挖出她17歲時的嫩照，指控她的E級美胸是「二度發育」，引發網友熱議，林襄昨（5）日慶祝25歲生日，特別曬出粉絲鼓勵私訊，並引用動漫《鬼滅之刃》的台詞「這一路走來我都做得很好」，為自己加油打氣！

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▲林襄擁有130多萬IG粉絲追蹤。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄擁有130多萬IG粉絲追蹤。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄17歲的模樣與現在相差甚大。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄17歲的模樣與現在相差甚大。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄的傲人上圍是參加綜藝節目的利器。（圖／林襄FB）
▲林襄的傲人上圍是參加綜藝節目的利器。（圖／林襄FB）
▲林襄外型甜美。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄外型甜美。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄E罩杯豐滿身材超辣。（圖／記者葉政勳攝）
▲林襄E罩杯豐滿身材超辣。（圖／記者葉政勳攝）
林襄加入啦啦隊後，因個性直率、親切，經常與粉絲互動，受到「襄民」熱烈愛戴，個性也變得活潑開朗，對於酸民的批評，大多能一笑置之。她昨歡度25歲生日，秀出好友送的慶生蛋糕，也和啦啦隊成員陳怡叡Yuri一起慶生，向襄民告白：「你們就是我世間的美好，願我這生都能成為你們心中溫暖又柔軟的陽光。」

她在IG限時動態轉發粉絲鼓勵私訊，回應連日來的風波，坦言「惡意的人很多，在我生日當天做了一些想傷害我的事，但我更相信世界是善良的，我也會努力做好自己的本分，勇敢向前走，散播歡樂散播愛，謝謝大家。」

▲林襄在IG發文為自己打氣，勉勵「我做得很好」。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄在IG發文為自己打氣，勉勵「我做得很好」。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄曬出粉絲私訊，表明會繼續努力。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄曬出粉絲私訊，表明會繼續努力。（圖／翻攝林襄IG）
網紅「潔哥」李秉潔也在臉書發文，坦言「整個臉、整個奶，不是現在滿多女藝人網紅會做的事？」不懂為何林襄被罵這麼兇，「網路上看了一下負評，可能還是個性問題？至少大家還會掏錢買她的寫真集」。網友也留言表態，「吃不到葡萄說葡萄酸」、「可能最近話題都是她，所以被酸吧！樹大招風」。

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