中職／富邦證券G!POP流行音樂節　「文藝女王」萬芳降臨

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富邦悍將與富邦證券合作，連續5年推出「富邦證券G!POP流行音樂節」，在新莊城堡舉辦大型音樂盛典，今年演唱嘉賓以「男聲女聲配 」、「經典回憶殺」為主軸，要和全場家人們一同大聲唱！
「金曲歌后」孫淑媚14歲就參加歌唱選秀節目，還曾創下連續21關都以第一名衛冕的空前紀錄，孫淑媚在24歲以《愛到坎站》專輯拿下第16屆金曲獎最佳台語女演唱人獎，演唱生涯至今發行超過21張專輯，唱紅《媽媽你無對我講》、《愛你愛到這》、《心愛的別走》等歌曲，還跨界參與戲劇《雨夜花》、《天橋上的魔術師》演出，入圍第56屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，這將是她首度來到棒球場開唱。
「文藝女王」萬芳以高亢、溫和柔美的歌聲稱霸90年代台灣歌壇，唱紅多首電視劇、電影主題曲，其中演唱電影《新不了情》同名主題曲更是紅遍亞洲，也奠定了萬芳在許多歌迷心中的經典地位，2020最新作品《給你們Dear All》榮獲第32屆金曲獎評審團大獎，今年11/12將在台北小巨蛋舉辦演唱會，不僅在音樂領域擁有亮眼的表現，同時跨足戲劇演出，曾拿下金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎及迷你劇集女配角獎，也曾擔任舞台劇導演。
「金曲歌后」孫淑媚與「文藝女王」萬芳將在9月24日（六）賽後進行演唱，接續還有「饒舌鬼才」、「催淚歌姬」等嘉賓即將登場，主題日兩天內野全區門票加價200元，悍我們一同享受美好的球場音樂生活，更多詳細內容請上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。