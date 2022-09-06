改編真人真事　影集《泰國洞穴救援事件簿》上映

改編自泰國睡美人洞救援行動的Netflix影集《泰國洞穴救援事件簿》，回顧2018年引發全球關注的驚心動魄救援行動，即泰國「野豬足球隊（Wild Boars）」的12名小球員和助理教練艾克去泰國北部的睡美人洞探險時，沒想到遇到豪雨造成的山洞淹水，他們也進而受困其中，讓原本開開心心的郊遊演變成震驚全球的大規模國際救援行動，最後經歷困在淹水洞穴內長達兩週後，全數獲救。
《泰國洞穴救援事件簿》以嶄新的觀點詮釋這段不可思議的故事，重現這幾位少年在救援行動中的經歷。影集全部都在泰國拍攝完成，獨家呈現野豬足球隊（Wild Boars）年輕球員的視角，帶觀眾見證他們親身經歷的人體極限。另外，觀眾也將體會他們家人的感受，以及各國搜救人員如何展開大規模行動。
同樣身兼導演和監製的凱文坦查隆則表示：「身為泰裔美國人，我何其有幸可以貢獻一己之力，以泰國人的視角和精神呈現這段故事。我想在現實世界中展現我拍超級英雄故事的經驗，這些再真實不過的超級英雄不論出身，心中有著共同的信念，人類堅毅不拔及眾志成城的精神就是他們唯一的超能力。」
本影集由達娜萊克道斯米勒（《指定倖存者》、《49號分會》）和麥可羅素岡恩（《金錢戰爭》、《指定倖存者》）擔任節目統籌和監製，「小巴」納塔吾彭皮里亞（《模犯生》）和凱文坦查隆（《神盾局特工》）擔任導演與監製。為進一步還原當時情況，12名野豬隊球員全由當地少年飾演，劇組亦到真實野豬隊球員的家中和睡美人洞實景拍攝。Netflix與泰國和國際影視人才合作，攜手製作這部全新影集，並訂於2022年9月22日全球首播。