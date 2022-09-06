名家論壇》蕭徐行／一場沒有氣候政策的縣市長選舉

我是廣告 請繼續往下閱讀
動亂的年代，躁動的環境生態。數年前，美國川普前總統一派懷疑論者還對於「氣候變遷」、「地球暖化」的環境生態的憂慮嗤之以鼻，如今，這樣的環境災害不再只是某些人口中的天方夜譚，已經是人類以及全球生物嚴重的生存的切身問題。如果不能加緊處理，別說要過著「水深火熱」的日子，人類或者說地球多元活躍的生態環境也將走到了生存的盡頭。
在中國大陸，每年秋天的代表性農產「大閘蟹」，今年因為高溫不僅螃蟹個頭不大，也會產量不佳，促使價格上漲。當地蟹農就表示，「高溫造成大閘蟹不吃餌料，導致體格下降，想脫殼也脫不出來。還有，就是氣溫實在太高，大閘蟹就算好不容易脫殼脫出來了，在超高溫環境裏往往堅持不住而死亡，存活率下降。」
除了高價產品減產外，一般農產品生產也正面臨嚴重的糧食危機。秋收是中國大陸每年重要的糧食來源，今年卻面臨糧食減產的危機，因為高溫曬死了很多農作物，造成糧食無法增產的困窘，為了補足糧食的缺額，中國勢必得在世界市場上大幅採購，但是全球糧食已經因為俄烏戰爭出現了很多延遲與斷糧的現象，如果缺糧的國家都紛紛開展「搶糧遊戲」，糧食危機更為顯露，連帶的糧食缺乏造成物價上漲的「通貨膨脹」更造成人們生存的壓力。
糧食危機不僅發生在中國大陸，高溫曬死農作物在歐洲、美洲乃至於澳洲也同時發生。根據氣象專家統計，這樣超過攝氏35度的高溫狀態已經持續了八十多天，打破歷史紀錄，而且還會再持續一陣子，如此的環境惡化，讓地球會朝高溫化與荒漠化發展。
當然，糧食危機的成因不只來自於氣候過熱讓植物窒息，因為高溫衍發的乾旱、缺水以及野火四處蔓延，更造成人們生存的威脅。嚴重乾旱以及缺水已經成為今年全球的普遍現象，過往每年夏天人人聞之色變的颱風與熱帶風暴，今年成為了大家苦候之雲霓，卻也無影無蹤。這樣嚴重的乾旱缺水現象，仍在世界各地「進行式」中。
歐盟「歐洲乾旱觀測站」就表示，由於熱浪和低降雨量，歐洲近2/3土地處在乾旱預警或乾旱警報狀態下，內陸航運、發電和特定作物產量為之縮減。主要河川面臨流量減少甚至斷流危機，也造成航運與經濟的受阻。農作生產方面，今年玉米將會比前5年均值減產16%，大豆和向日葵也將分別減產15%、12%。
在中國也是一樣的慘狀。中國大陸九年來首次發出全國乾旱警報，罕見熱浪加上大旱，使長江部分河段現出河床，多條支流乾涸見底。中國水利部更強調，長江流域四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西、貴州、江蘇、陝西等9省市耕地3299萬畝，有246萬人因旱供水受到影響。農業部表示，預計秋天乾旱期仍會持續，今年南部稻米耕種是否能挺過嚴苛天候令人憂心。
美國西部歷史性大旱，導致美西主要河川科羅拉多河部分乾涸，聯邦政府已實施強制性節水。科羅拉多河兩大主要水庫之一的米德湖，有七個州及墨西哥部分地區約四千萬人依賴此湖供應飲水、灌溉及發電，但水位已降到如一池死水。
而在非洲東部和中部因自然水資源耗盡導致災難性乾旱，天氣更熱更乾，使得候鳥喪失牠們的水資源和養育下一代的條件。氣候型態改變威脅許多候鳥的生存，牠們被迫改變遷移的型態，有的選擇留在較涼爽的北方區域。候鳥變留鳥，另也有不是候鳥的鳥類為了尋找食物，被迫旅行。
氣候變遷的苦果也讓台灣深受其害，因此具體的行動以促進淨零排放淨就成為非常重要的途徑。如果從政府到民間，大家都只是虛應故事，不能採取具體有效的行動，以誠摯的心態克服氣候變遷的迫近，人類又不潔身自好，保護地球生態，未來子孫將面臨更乾、更熱與難以生存的環境生態。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com