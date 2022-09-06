基本工資連7漲　勞工爭取加薪資深人資給妙招

我是廣告 請繼續往下閱讀
2022年全體六十三個產業的薪資差距部分，最高薪產業「電腦及消費性電子製造業」平均月薪56,531元，比最低薪產業「社會福利服務業」35,238元，高出60%，高低薪產業平均月薪相差21,293元。高薪產業工作者月薪，幾乎一人賺抵兩人。
而2022年全體六十三個產業的高低薪產業數量占比，共計四十一個產業的平均月薪低於全體平均線43,570元，集中於住宿餐飲/批發零售/運輸倉儲/教育藝文/婚攝美容美髮/社會福利等；僅二十二個產業高於均線，集中於半導體/軟體網路/電信通訊/化學製造/金融業等。從高低薪產業數量占比1:2，高薪產業從業人數少、低薪產業從業人數多，以及主管職少、非主管職多等因素推估，上班族薪資分布呈「金字塔型」，高薪者少、低薪者多。
面對低薪困境，人力銀行也邀請資深電子業HR、以及資材採購用人主管共同破解「七種尷尬的薪資難題」。面試高報薪水，可以嗎？專家解釋，沒有不可以，但是不鼓勵！求職者高報目前或前一份公司的薪水，確實很難查核，也愈來愈少公司會要求報到時，出示前一份公司的薪水條或扣繳憑單，但是，面試過程是一場心理戰，求職者面對的是熟稔市場薪資的HR、以及專精該職務專業的用人主管，一旦薪水過高，勢必專業見真章，建議求職者憑真本事、誠實為上。「領得多，也要領得久！」避免快速消風，留下負評。
另外，一直被問目前薪水，一定要講嗎？專家說明，不一定要說，不過可能讓面試官覺得「歹逗陣、難溝通」！這麼堅持是不是之後工作也會硬到沒得談？！建議改用「期待薪資」代替，或者說明為什麼不透露。例如一直以來習慣「祕薪制」，不想造成目前或前一家公司的困擾，目前或前一家公司的薪資制度不完整，或跨產業、跨職務轉職，一旦說了擔心壓低新工作的薪資。
而對於已說出口的期待薪資，可改嗎？專家解答，其實可以，求職市場「事浮於人」，好人才通常可同時拿下好幾份offer。HR經常在「錄取之後、報到之前」接到求職者電話，說另一家公司願意提供較高的薪資，是否可以爭取調高薪資？好人才很容易出現「比價效應」，已拿到多份offer顯示是職場搶手貨，而非花心不忠誠。類似情況之外，若沒有正當理由而隨意修改已談好的期待薪資，可能讓面試官覺得事前沒有充份準備，反反覆覆，做事都沒想清楚。
最後，新鮮人可以談薪水嗎？專家指豬，是可以的，但不多見。新鮮人務必確認談判籌碼，即專業或專案表現的真實性、以及不可取代性，避免陷入自我感覺良好、或眼高手低的負評。