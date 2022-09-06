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網球／美網爆冷無緣8強　Nadal：我打了一場糟糕的比賽

▲Rafael Nadal。（圖／美聯社／達志影像）
▲Rafael Nadal。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-09-06 11:27:09

西班牙名將「蠻牛」Rafael Nadal今(6)日在美網以4:6、6:4、4:6、3:6不敵美國22號種子選手Frances Tiafoe，無緣闖進8強。受訪時他表示自己狀況不佳，也不確定何時能回歸。

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美網依舊是四大滿貫中最刺激、最多爆冷的賽事，從2020年開始男單「三巨頭」就不曾在此奪冠過，最近兩年分別由Dominic Thiem和Daniil Medvedev登頂。本屆籤表中唯一拿過大滿貫冠軍的選手，只剩下第15種子Marin Cilic。

在Novak Djokovic確定不打的情況下，Nadal在今年美網本來有機會拉開兩人大滿貫數的差距，但他狀態不佳，此役面對生涯3次交手取得全勝的Tiafoe，最終以1:3落敗，終止個人的大滿貫22連勝，也丟掉能重新取得世界第一寶座的機會。

Nadal坦言自己還不在最好的狀態，「我打了一場糟糕的比賽，他則發揮非常好。就是這樣。我沒能保持長時間保持高水準。網球是一個和站位有關的運動，所以你需要非常、非常快。今天我沒能像過往那樣打出侵略性、沒能給對手造成壓力和傷害。」

Nadal因傷缺席了今年溫網，之後也影響到備戰美網的時間，但他不以此為輸球藉口，「我們當然可以假設如果我沒有傷病會取得怎樣的成績，但傷病也是我職業生涯的一部分，很多次我都在傷癒之後重回正軌，今年澳網、法網也打出好成績。今年的美網當然算不上完美，但我依然認為這不是我應該去找的藉口，我所理解的唯一能夠找到解決方案的途徑就是嚴於律己，這也是唯一能夠讓我進步的辦法。」

至於下一次回歸會是什麼時候，Nadal並沒有給出明確答案，只說當做好再次參加比賽的準備後，就會回歸賽場。「我現在對我的行程安排沒有具體想法，家庭有更多與我個人生活有關的更重要的事，個人生活總是比我的工作要重要的多，現在是時候該重新安排一下了，這幾個月真的挺艱難。」

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