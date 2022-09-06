北一女妹坐保時捷上學！下車秒「擊落」騎士 網揪1疑點
有網友昨（5）日在YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，分享一段行車記錄器影片，畫面中可以看見在北一女校門口附近，一位穿著制服的女學生，從一輛保時捷轎車下車時，開車門瞬間將外側車道的機車騎士「擊落」，幸好當時機車車速不快，騎士看起來沒有大礙，不過仍然引發網友熱議。許多人都指出有「1點」很奇怪，那就是保時捷駕駛並未下車協助學生妹處理，讓大家議論紛紛。
據了解，這起意外發生在9月2號上午8點10分，當時保時捷轎車停在貴陽街一段，前面路口是紅燈，學生妹從後座下車，疑似沒有注意車後狀況兩段式開門，有機車正要從保時捷車旁經過騎到前方，結果剛好被開車門的女學生撞倒。幸好車速不快，騎士失去平衡後馬上站起，看起來應該無大礙。
隨後路口轉為綠燈，後方車輛直行離開，沒有拍下事情後續發展，不過從女學生「擊落」騎士到後車離開的30秒左右，畫面中都沒有看到保時捷駕駛下車。
網友認為駕駛沒下車很不尋常，紛紛在底下留言回覆說，「駕駛沒下車，這又是另一個驚人的故事了」、「100%開車的不是家長」、「李組長眉頭一皺，覺得並不單純」、「如果是爸爸絕不會讓自己的寶貝女兒去處理車禍，第一時間就出來扛了啦」。不過也有網友緩頰，指出影片並未拍下完整過程，也可能後來駕駛有下車只是沒被拍到。
另外也有網友認為，「保時捷路口違停＋機車違規行駛道路外水溝蓋」、「保時捷和北一女，真棒的組合」、「水溝邊機車硬擠也是個問題」。根據《道路交通管理處罰條例》規定，駕駛人或乘客若未依兩段式開車門導致肇事，可處1200元到3600元的罰鍰，不過實際肇事責任，仍要相關單位判定。（編輯：倪浩軒）