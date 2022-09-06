培訓圓夢！新住民職訓專班設計多元課程

桃園市政府就業職訓服務處為了協助新住民充實就業技能，及早投入就業市場，111年度開辦一系列專為新住民規劃之職訓課程，包含照顧服務員訓練專班、餐飲證照班及職能培力工作坊，從技能培訓到考照輔導，並結合就業媒合活動，希望幫助新住民朋友們順利投入職場。
111年度新住民照顧服務員專班開辦實體班及線上班各1班次，提供60個訓練機會，學員可以選擇參與97小時的實體訓練，或上衛生服利部長期照顧人員數位學習平台完成線上學習後，參與44小時專業實習課程，提供新住民朋友參訓不同選擇。課程期間自8月底至9月下旬，學員不但能實際至醫院或長照機構實習，且訓後協助媒合就業機會，讓想投入照顧服務工作之新住民朋友有更多元職業訓練機會；另有辦理1班次中餐烹調證照班，提供30個訓練機會，鼓勵新住民學習餐飲專業技能，課程期間自9月19日起至11月14日止，現正開放報名中，歡迎有興趣從事餐飲業之新住民朋友踴躍參加。
此外，為鼓勵跨文化多元學習，今年度開辦2梯次新住民職能培力工作坊，上半年場次「時尚保養品與手工皂設計班」於4月25日辦畢，計有23人參加；下半年規劃於9月23日假慈文里市民活動中心辦理「創意花禮手作培訓班」， 邀請花藝設計講師帶領新住民朋友製作永生花作品，並分享花藝產業就業概況，希望啟發新住民對投入花藝工作就業或創業之興趣。
桃園市政府就業職訓服務處處長劉玉儀表示，桃園新住民及外籍移工人數相當多，新住民人口數更是全國第4高，照顧新住民就業需求一直以來都是桃園市重點任務之一，希望藉由開設職訓專班及培力工作坊的方式，結合桃園在地產業需求，創造新住民就業機會。
劉處長還提到，「中餐烹調證照班」及「創意花禮手作培訓班」尚有參訓名額，報名期限分別至9月8日及9月21日，歡迎新住民朋友踴躍報名參加，詳細資訊可至桃園市政府就業職訓服務處網站查詢，或上桃園市工作職缺地圖－職訓課程查詢。