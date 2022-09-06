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F-16女飛官升空攔截共機！蔡英文稱讚保家衛國不分性別

▲總統蔡英文前往花蓮地區秋節勗勉國軍，稱讚國軍保家衛國不分性別。（圖／記者呂炯昌，2022.09.06）
▲總統蔡英文前往花蓮地區秋節勗勉國軍，稱讚國軍保家衛國不分性別。（圖／記者呂炯昌，2022.09.06）

記者呂炯昌／花蓮報導

2022-09-06 12:44:162022-09-06 12:47:10

總統蔡英文今（6）日前往花蓮地區秋節勗勉國軍，蔡英文表示，在上個月中國軍演期間，空軍第五聯隊的總體警戒兵力，增加63組126人次，防空應處，共執行18批36架次，並稱讚空軍女飛官在共機擾台之際，肩負起緊急升空攔截的任務，保家衛國不分性別。

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在國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正陪同下，蔡英文前往花防部南埔營區、海軍海鋒七中隊、空軍防空暨飛彈
第六一三營與花蓮空軍基地秋節秋節勗勉，並在空軍第五聯隊與官兵共進午餐。

蔡英文在五聯隊致詞時表示，台海周邊情勢持續緊張，威脅從來沒有中斷。除了共機共艦頻繁侵擾外，利用假訊息企圖影響國內民心的認知作戰，以及運用無人機侵擾的灰色領域地帶手段，層出不窮。面對挑戰，國軍沈穩對應敵人侵擾的意圖，固守國家的安全。

蔡英文指出，空軍第五聯隊，不分日夜，隨時待命。在上個月中國軍演期間，空軍第五聯隊的總體警戒兵力，增加63組126人次，防空應處，共執行18批36架次。當接獲命令後，戰機能在6分鐘內升空執行巡弋任務。

蔡英文說，今天在一起同桌共餐的五位女性官兵，在飛行、地勤、外事聯絡或是戍守營區上，都有專業傑出的表現，獲得大家的高度認同。她舉例，在座的周琬淳上尉，也曾在共機擾台之際，肩負起緊急升空攔截的任務，這證明，不分性別，不分軍種或崗位，每一位官兵都是承擔保衛國家重責的重要一員。

蔡英文說，在來到空軍第五聯隊之前，也看到花防部機步營，紮實的實戰化射擊和戰傷救護訓練。不僅提升了國軍在戰時救護、平時救災的能量，更向國人展現，國軍求新求變、持續優化戰力的決心。

蔡英文重申，她相信經過這段時間的戰備任務之後，我們國軍的戰技更成熟，戰力更強悍。「我會堅定支持國軍，讓國軍戰力持續提升，也讓國人對國軍更有信心。」

國防部表示，周琬淳嘉義大學畢業後投身軍旅，空軍飛行常備軍官班108年班畢業，為空軍第三位F-16戰機女飛官，肩負聯隊日、夜間警戒任務，日前共軍大規模軍演及共機擾台之際，更是緊急升空予以攔截，展現巾幗不讓鬚眉的精神。

▲空軍五聯隊致贈蔡英文總統飛虎娃娃。（圖／記者呂炯昌攝，2022.09.06）
▲空軍五聯隊致贈蔡英文總統飛虎娃娃。（圖／記者呂炯昌攝，2022.09.06）

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