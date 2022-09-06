F-16女飛官升空攔截共機！蔡英文稱讚保家衛國不分性別

總統蔡英文今（6）日前往花蓮地區秋節勗勉國軍，蔡英文表示，在上個月中國軍演期間，空軍第五聯隊的總體警戒兵力，增加63組126人次，防空應處，共執行18批36架次，並稱讚空軍女飛官在共機擾台之際，肩負起緊急升空攔截的任務，保家衛國不分性別。





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在國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正陪同下，蔡英文前往花防部南埔營區、海軍海鋒七中隊、空軍防空暨飛彈

第六一三營與花蓮空軍基地秋節秋節勗勉，並在空軍第五聯隊與官兵共進午餐。





蔡英文在五聯隊致詞時表示，台海周邊情勢持續緊張，威脅從來沒有中斷。除了共機共艦頻繁侵擾外，利用假訊息企圖影響國內民心的認知作戰，以及運用無人機侵擾的灰色領域地帶手段，層出不窮。面對挑戰，國軍沈穩對應敵人侵擾的意圖，固守國家的安全。



