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新首相特拉斯鷹派抗中！英國傾向封殺中資半導體收購案

▲英國外交大臣特拉斯出任下屆首相，中資企業打算收購英國最大晶片製造商—新港晶圓廠的收購案恐將告吹。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國外交大臣特拉斯出任下屆首相，中資企業打算收購英國最大晶片製造商—新港晶圓廠的收購案恐將告吹。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-06 12:27:41

英國保守黨在前首相強生（Boris Johnson）請辭後選出新任黨魁，前外交大臣特拉斯（Liz Truss）將接下重擔成為新任首相。過去特拉斯抗中保台立場強硬，彭博社引述消息人士說法，原先中國企業有意收購英國最大晶片製造商—新港晶圓廠（Newport Wafer Fab，NWF），如今更傾向將該交易檔下封殺；外界認為， 若該起收購案遭阻攔，這代表英國對中國投資的打擊正在加強，未來中英關係恐轉僵化。

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曾擔任國際貿易大臣與外交大臣的特拉斯曾形容中國大型科技企業是「國安風險」，自美國前總統川普大力制裁華為後，英國於2021年4月通過《國家安全和投資法案》，規定若與英國敵對國家或組織具有關聯，或是對英國國安產生威脅，就能對包含通訊、先進材料、數據設施、人工智能、政府關鍵供應商等17個重要行業的惡意收購方交易進行審查。

上週五晚間，現任英國財相夸騰（Kwasi Kwarteng）便依據《國家安全與投資法》同意延長對中國聞泰科技旗下子公司安世半導體（Nexperia）的調查，有意在數週內限制甚至阻止中國A股上市的聞泰科技透過子公司安世半導體，收購英國最大半導體製造商新港晶圓廠。

此前《國家安全與投資法》就曾被用來阻擋中國多筆收購案，例如英國曾否決北京無限視覺科技對曼徹斯特大學多項視覺感知技術的收購，今年5月也對中資聞泰科技旗下的安世半導體以約6300萬英鎊（約台幣21億）收購案啟動國安調查，8月中旬也2度封殺有中資背景的香港超橙（Super Orange）收購案，當時超橙有意全資收購英國EDA公司Pulsic，但遭認定該筆收購會對英國國安造成威脅而下令禁止。

儘管去年安世半導體就曾公開否認公司受到中國政府的影響力支配，但外界預期對中強硬的特拉斯主導下這個併購案可能遭到封殺。特拉斯今（6）日將前往蘇格蘭接受女王伊麗莎白二世任命，屆時也將任命新的商務大臣，預期直到內閣成員出爐才會做該收購案的最終決定。北京大學教授查道炯對此亦表示，特拉斯鷹派作風勢必會在處理中國關係時展現，短期內兩國整體雙邊關係幾乎沒有改善空間。
 

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