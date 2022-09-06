新首相特拉斯鷹派抗中！英國傾向封殺中資半導體收購案

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上週五晚間，現任英國財相夸騰（Kwasi Kwarteng）便依據《國家安全與投資法》同意延長對中國聞泰科技旗下子公司安世半導體（Nexperia）的調查，有意在數週內限制甚至阻止中國A股上市的聞泰科技透過子公司安世半導體，收購英國最大半導體製造商新港晶圓廠。
此前《國家安全與投資法》就曾被用來阻擋中國多筆收購案，例如英國曾否決北京無限視覺科技對曼徹斯特大學多項視覺感知技術的收購，今年5月也對中資聞泰科技旗下的安世半導體以約6300萬英鎊（約台幣21億）收購案啟動國安調查，8月中旬也2度封殺有中資背景的香港超橙（Super Orange）收購案，當時超橙有意全資收購英國EDA公司Pulsic，但遭認定該筆收購會對英國國安造成威脅而下令禁止。
儘管去年安世半導體就曾公開否認公司受到中國政府的影響力支配，但外界預期對中強硬的特拉斯主導下這個併購案可能遭到封殺。特拉斯今（6）日將前往蘇格蘭接受女王伊麗莎白二世任命，屆時也將任命新的商務大臣，預期直到內閣成員出爐才會做該收購案的最終決定。北京大學教授查道炯對此亦表示，特拉斯鷹派作風勢必會在處理中國關係時展現，短期內兩國整體雙邊關係幾乎沒有改善空間。