牽線好友陳信安尬球陳時中　吳思瑤還原北市府卡場地幕後

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中今日上午原訂與退役超級球星、P. League桃園領航猿總經理陳信安於新生高架橋下打籃球，但進場前競選團隊卻發現門口貼有台北市體育局的「行政中立全民得益」告示，更寫下「謝絕政黨、公職候選人及其支持者進入活動場所從事競選相關活動」，因此陳時中最後只在場外觀看，並未下場打籃球。
吳思瑤向《NOWnews今日新聞》記者還原過程表示，現場保全在自己的團隊面前致電北市府體育局，體育局一開始說攝影機不能進去拍，後來又改口加碼說，連手機都不能拍，現在推給現場保全教育訓練，根本並非如此。
吳思瑤說明，陳時中年輕時愛打籃球，今年又有牙醫師組成籃球隊，要舉辦「第一屆全國牙醫師盃籃球錦標賽」，所以就揪牙醫出身的陳時中打籃球，因此有這樣的活動安排。
吳思瑤透露，自己與陳信安本來就是好朋友，在有這個牙醫打球活動後，「我再邀陳信安來，問他要不要交阿中幾招，陳信安就說他要來」，就是一個大家互相交流打籃球的活動。
不過，隨著場地被卡，吳思瑤說，既然如此，陳時中團隊絕對合法，本來還想說就進場看看但不打，但最後還是決定不進去，「跟陳信安的時間就再安排，現在場地問題很頭痛」。
另外，陳信安也接受媒體訪問，被問及否支持陳時中？他說，「我還是打籃球就好，不參與政治」。