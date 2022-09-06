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牽線好友陳信安尬球陳時中　吳思瑤還原北市府卡場地幕後

▲吳思瑤與陳信安是好友，陳時中原要與陳信安一同打籃球，就是透過吳思瑤牽線。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.06）
▲吳思瑤與陳信安是好友，陳時中原要與陳信安一同打籃球，就是透過吳思瑤牽線。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.06）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-06 12:39:582022-09-06 12:40:48

民進黨台北市長參選人陳時中今（6）日上午原訂與退役球星、P. League桃園領航猿總經理陳信安於新生高架橋下籃球場打籃球，不料，陳時中到場時卻遭到現場保全阻擋，最終未能進場，保全與北市府體育局的相關規定引發論戰。

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陳時中競選總幹事吳思瑤向《NOWnews今日新聞》記者表示，保全現場致電體育局，但體育局說法不斷改變，就連用手機拍都不行，體育局回應竟還推給保全教育訓練；吳也表示，自己與陳信安是好友，單純的打籃球活動當然想邀請他來，最終因為場地問題無法下場讓人遺憾，未來會再安排時間，讓陳時中與陳信安打籃球。

▲陳時中與陳信安一早赴新生高架橋下打籃球，不料因為台北市政府體育局阻擋，最終不得其門而入。（圖／記者林調遜攝，2022.09.06）
▲陳時中與陳信安一早赴新生高架橋下打籃球，不料因為台北市政府體育局阻擋，最終不得其門而入。（圖／記者林調遜攝，2022.09.06）
陳時中今日上午原訂與退役超級球星、P. League桃園領航猿總經理陳信安於新生高架橋下打籃球，但進場前競選團隊卻發現門口貼有台北市體育局的「行政中立全民得益」告示，更寫下「謝絕政黨、公職候選人及其支持者進入活動場所從事競選相關活動」，因此陳時中最後只在場外觀看，並未下場打籃球。

吳思瑤向《NOWnews今日新聞》記者還原過程表示，現場保全在自己的團隊面前致電北市府體育局，體育局一開始說攝影機不能進去拍，後來又改口加碼說，連手機都不能拍，現在推給現場保全教育訓練，根本並非如此。

吳思瑤說明，陳時中年輕時愛打籃球，今年又有牙醫師組成籃球隊，要舉辦「第一屆全國牙醫師盃籃球錦標賽」，所以就揪牙醫出身的陳時中打籃球，因此有這樣的活動安排。

吳思瑤透露，自己與陳信安本來就是好朋友，在有這個牙醫打球活動後，「我再邀陳信安來，問他要不要交阿中幾招，陳信安就說他要來」，就是一個大家互相交流打籃球的活動。

不過，隨著場地被卡，吳思瑤說，既然如此，陳時中團隊絕對合法，本來還想說就進場看看但不打，但最後還是決定不進去，「跟陳信安的時間就再安排，現在場地問題很頭痛」。

另外，陳信安也接受媒體訪問，被問及否支持陳時中？他說，「我還是打籃球就好，不參與政治」。

▲新生高架橋下籃球場是北市著名街頭籃球場地。（圖／記者林調遜攝，2022.09.06）
▲新生高架橋下籃球場是北市著名街頭籃球場地，如今柯市府疑似因為選舉，讓單純的籃球活動蒙上政治味。（圖／記者林調遜攝，2022.09.06）

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