女兒慘遭「當街潑屎」！憤怒老爸同手法報復 判決結果曝
台北市一名邱姓女子，因嫌棄搭訕她的柯姓男子身高矮小，竟於前年9月間在信義威秀前，被柯男當街潑糞，事後邱女不甘受辱，對其提出告訴，案經審理，柯男二審被依強暴侮辱罪判3月徒刑定讞，另需賠償邱女20萬元，但日前柯男出庭時，卻遭到邱女父親和呂姓男子「以牙還牙」報復，連陪同柯男出庭的2個姑姑也被淋得滿身「屎」，對此，法官判處邱父5月徒刑，可易科罰金15萬元，呂男則尚在審理中。
據了解，2020年柯男在夜店搭訕邱女遭拒，事後雙方在網路上大打口水戰，過程中邱女還不斷拿身高揶揄柯男，導致其懷恨在心，直到同年9/19邱女在信義區某夜店打卡，柯男便馬上帶著自己收集的糞便、廚餘等前往潑灑洩憤。
事後邱女一狀將柯男告上法院，同時PO文指出，「還好我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸，但洗了五次頭髮，到現在還有味道」；原以為事情到此為止，豈料2021年4月間，柯男前往地院時，卻突然遭到一名黑衣男子持穢物攻擊，陪同出庭的2名姑姑也被淋得全身臭味四溢，最後3人認定是對方故意「潑屎報復」，因此對邱女及其雙親提出告訴。
警方調查後發現，案件為邱父及其呂姓友人所為，2人因不滿女兒被羞辱，便用「以牙還牙」的方式復仇；台北地院日前審結，認定邱男犯公然侮辱、毀損等罪，判刑5個月，得易科罰金15萬元，呂男另案審理中。（編輯：陳苾暐）