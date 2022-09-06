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發文、人設屢被討論　陳時中證實「焦糖」陳嘉行在團隊

▲陳時中網路人設屢被討論。（圖／翻攝自陳時中臉書）
▲陳時中網路人設屢被討論。（圖／翻攝自陳時中臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-06 13:01:562022-09-06 13:33:02

民進黨台北市長參選人陳時中今（6）日原訂赴新生高架橋下籃球場，不過到場後由於北市府卡場地，最終不得其門而入，並在場外受訪。談到競總人員與分機被公開，名單中更驚見爭議不斷的「焦糖哥哥」陳嘉行，陳時中表示，之前是表示陳嘉行不是主導人物，自己團隊很多人都會進進出出。

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陳時中團隊日前宣布廣設公廁免治馬桶政策，更搭配推出宣傳影片，片中陳時中從廁所隔間頂端探頭俯瞰網紅「四叉貓」如廁，甚至還對四叉貓微笑比YA，相關橋段曝光，引發「偷窺」的討論，再加上近來陳時中臉書發文內容、人設等持續引發論戰，各界關心其競選團隊及社群小編人設等人事。

▲藝人陳嘉行向來辛辣敢言。（圖／翻攝臉書）
▲「焦糖」陳嘉行爭議不斷，參與民進黨北市議員初選未過關後，現效力於陳時中競總網路社群部。（圖／資料照） 
昨日陳時中競總人員與分機遭到國民黨台北市議員徐巧芯公開，名單中網路社群部的第一位人事驚見爭議不斷的「焦糖哥哥」陳嘉行，再度引發論戰。陳時中今日表示，之前是說陳嘉行不是主導人物，自己團隊進進出出，「很多人都會進進出出」。

至於被問及陳嘉行是否有決策權等，陳時中表示，大家都是分層負責，團隊都是一體，「我對於團隊予以信任，這是我一向的做事方式」，他也說，團隊需要檢討的部分，也會立刻滾動式檢討，要有創意，但有失誤也要能立刻改正。

▲陳時中網路人設屢被討論。（圖／翻攝自陳時中臉書）
▲陳時中網路人設屢被討論，圖為其與桌球國手鄭怡靜尬桌球。（圖／翻攝自陳時中臉書）

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