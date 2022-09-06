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性感甜心「穿內衣抖臀」男友視角影片曝！5萬網：凍未條

▲性感甜心「藍辰語Laura」PO出穿內衣抖翹臀的「男友視角」影片，5萬網友暈爆「受不了」。（圖／翻攝自IG＠lauralan.tw）
▲性感甜心「藍辰語Laura」PO出穿內衣抖翹臀的「男友視角」影片，5萬網友暈爆「受不了」。（圖／翻攝自IG＠lauralan.tw）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-06 15:00:00

新生代歌手「藍辰語Laura」氣質自然清新、長相甜美，身材也相當火辣，還有「球鞋女神」、「嘻哈性感甜心」之稱，擁有一大票粉絲，而她昨（5）日PO出「只穿內衣」的性感起床影片，並在影片中大秀好身材，也揭開「男友視角」的真相。

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▲性感甜心「藍辰語Laura」發出只穿內衣抖翹臀的「男友視角」影片。（圖／翻攝自IG＠lauralan.tw）
▲性感甜心「藍辰語Laura」發出只穿內衣抖翹臀的「男友視角」影片。（圖／翻攝自IG＠lauralan.tw）
藍辰語Laura昨日在IG上PO出一段「性感起床影片」，只見她身上穿著知名品牌的內衣褲從被窩中起身，接著大伸懶腰，而火辣S曲線也一覽無遺，尤其是她小腹超平坦，肋骨凸出，甚至還能隱約看見腹肌，完全無贅肉的好身材羨煞眾人。

▲性感甜心「藍辰語Laura」發出只穿內衣抖翹臀的「男友視角」影片。（圖／翻攝自IG＠lauralan.tw）
▲性感甜心「藍辰語Laura」發出只穿內衣抖翹臀的「男友視角」影片。（圖／翻攝自IG＠lauralan.tw）
藍辰語伸完懶腰，接著套上白色Oversize襯衫躺在床上朝鏡頭放電，畫面一轉，她坐在旋轉椅上笑得開心，後來脫掉白色襯衫，背對鏡頭套上牛仔褲，翹臀抖動的震撼畫面讓人看了相當害羞，而她也在文內表示「24小時內拍完剪完秒發，男友視角」，原來她是替知名品牌拍攝短片宣傳，並以「男友視角」為主題拍攝，不過她也在最後笑喊「真的男友視角才不會是這樣」。

▲性感甜心「藍辰語Laura」穿內衣抖翹臀。（圖／翻攝自IG＠lauralan.tw）
▲性感甜心「藍辰語Laura」穿內衣抖翹臀。（圖／翻攝自IG＠lauralan.tw）
影片一出，已有5.3萬人按讚，網友紛紛留言，「我不行了」、「美爆了」、「受不了」、「想看真的男友視角」、「戀愛了，太辣了」、「好有質感」、「太性感了啦」、「OMG!OMG!OMG」、「好羨慕翹臀」、「拍攝者到底是誰？羨慕死了」。（編輯：郭佩蓉）

▲「藍辰語Laura」氣質自然清新、長相甜美，身材也相當火辣。（圖／翻攝自IG＠lauralan.tw）
▲「藍辰語Laura」氣質自然清新、長相甜美，身材也相當火辣。（圖／翻攝自IG＠lauralan.tw）

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