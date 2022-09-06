中國四川規模6.8強震　蔡政府表慰問：若有需要會支援

中國四川昨日發生規模6.8地震，導致人員傷亡及災損情形，總統府發言人張惇涵今（6）日轉達總統蔡英文的慰問及關懷，除向不幸罹難的人員及家屬致上哀悼之意，也期盼搜救和災後復原工作能夠順利進行，儘早恢復正常生活。 我是廣告 請繼續往下閱讀 張惇涵表示，據初步掌握，截至目前為止，沒有台籍人士受困於當地或有傷亡情形；蔡英文責請陸委會及相關單位密切掌握後續情況。副總統賴清德今日也在推特說，針對中國強震人員的傷亡與災情，自己表達深切的哀悼與慰問，特別是台灣也常面臨地震帶來的災損，因此更能對身陷災害的民眾感同身受。賴清德表示，期盼救災與復原工作進行順利，四川人民早日恢復正常生活。行政院發言人羅秉成今日也表示，行政院長蘇貞昌對於逝去的生命表達不捨，也誠心為災民祈福，期望傷者能夠早日康復，也請陸委會持續注意是否有台籍人士因災受困或傷亡情形。而此次震災相關救援或物資若有需要台灣協助之處，相關單位也會適時提供必要支援。影／四川地震已46死！土石流、走山 逾千武警投入搜救四川地震規模6.8連成都都晃！專家揭原因：對台灣無影響柯文哲動手腳？陳時中揪陳信安打籃球 北市府竟擋人進場遭諷「政二代聯軍」 陳時中籲勿貼標籤、綠高層曝幕後