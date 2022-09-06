午後雷雨準備炸裂！「8縣市」發大雨特報　北部全天有雨

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此外，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，軒嵐諾颱風已在清晨掠過南韓，其南側的西南風與西側引導南下的北方涼空氣，剛好在台灣附近交會，形成微弱鋒面結構，所以一大早北部沿海、南部才會有對流發展，帶來短暫雨和雷雨，中午過後，配合熱力作用，各地山區、中南部有旺盛熱對流發展機會，因此需要留意午後大雷雨，尤其北部轉為迎風面，全日都有降雨機會；這樣的天氣可能持續到明天，但由於東北風會慢慢將微弱鋒面推至南部，桃竹苗平地的降雨有減少趨勢，迎風面的東北部、東半部仍有短暫陣雨，中部山區到南部還是有較旺盛的午後雷雨，除了降雨的影響，東北風也有一些降溫作用，北部及東半部沿岸溫度約24-29度，中部及花蓮內陸地區25-31度，南部及台東受影響較輕微，溫度約26-32度。
到了週四、週五（9/8、9/9）東北風的水氣較少，迎風面的北海岸到東北角、東半部地區仍有短暫雨機會，其餘地區天氣好轉至多雲到晴，白天溫度回升，中北部的日夜溫差會略擴大到6~8度左右，南部位於弱風區，還是有熱對流發展的條件，午後仍需留意天氣變化；目前預估中秋連假仍是東北風環境，不過水氣又略為增多，迎風面東北部，也還是有些短暫雨的機會，北部內陸相對穩定天氣多雲到晴，除了東北部雲量較多，中部大致穩定，南部山區有局部午後降雨，若有賞月的打算，西半部沿海較不需擔心，南部則要等山區附近的熱對流消散後，天空才會較乾淨。