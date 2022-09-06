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黃珊珊拋一殯改綠地　藍新人批廉價、別淪為「公園珊」

▲藍議員參選人反對黃珊珊一殯改綠地政策。（圖／記者於余祥攝，2022.9.26）
▲藍議員參選人反對黃珊珊一殯改綠地政策。（圖／記者於余祥攝，2022.9.26）

記者余祥／台北報導

2022-09-06 13:35:21

台北市長參選人黃珊珊拋出一殯遷建還綠地給市民的政策，國民黨議員參選人柳采葳丶詹為元丶楊植斗今（6）日前往一殯召開記者會，直指蓋綠地是最廉價政策，並呼籲黃珊珊不要淪為「公園珊」。

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詹為元表示，陳時中及黃珊珊對二殯遷建的看法就是「沒有看法」，誰不會蓋公園？誰不會蓋綠地？陳時中更扯，說維持預定計劃，身為台北市長候選人卻毫無政策規劃能力可言，我們要這樣的市長幹嘛？

詹為元說，一殯有1.6公頃的場地，旁邊榮星花園就有6.8公頃，過個馬路就到了，何必浪費土地做公園？

詹為元認為，台北市都更刻不容緩，有4093戶的海砂屋列管待拆，但台北市的中繼宅卻只有355戶，所以這塊珍貴土地可以做為中繼宅的建設，讓有需要都更的居民可以入住，這才是台北市應提供給市民的基礎建設。

楊植斗則痛批，台北市停滯已久，有那麼大的空間可以使用，蓋綠地是最浪費的作法，更何況旁邊就是榮星花園，居民在此遊憩丶跳舞丶下棋已經相當發達，如果在旁邊再蓋綠地，那是非常不負責任的作法。

楊植斗說，2020年底時，不分黨派的議員就曾提案，要求市政府規劃一殯遷建後的使用，無論是托老育幼中心，或青年育成基地都可以。但現在都快2022年底了，柯文哲市府以及黃珊珊團隊，仍然只能提出蓋綠地的政策，完全不知道市府在想什麼。

楊植斗認為，相較於陳時中如法炮製黃珊珊的政見，蔣萬安說要做什麼可以討論，這比較符合在地需求，以及整個台北市經濟發展最好的作法。

參選在地中山丶大同區的市議員參選人柳采葳則透露，在地市民對這塊地的用途有非常多意見，顯然黃珊珊並沒有花時間和里長作充份的溝通，就說要蓋公園。柳采葳說，蓋公園是最廉價的政策，如果只會蓋公園大概跟林智堅沒什麼兩樣，林智堅是公園堅，黃珊珊最後恐怕也只能淪為「公園珊」而已。

柳采葳表示，無論最後誰當市長，這塊地的用途一定要跟在地居民討論，如果黃珊珊那麼在意綠地的話，應該首先把榮星花園的品質提升，無論是公共廁所或使用分區等等。

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